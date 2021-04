Exclusif-congrès Féguifoot : pas de nouvelles candidatures, le processus continue…

CONAKRY-Alors que les spéculations vont bon train depuis l’annonce d'un éventuel retrait de la candidature de Antonio Souaré dans la course à la présidence de la Féguifoot, la commission électorale vient de donner des précisions importantes.

En exclusivité au micro d’Africaguinee.com, Dora Aboubacar Koita, président de la commission électorale a mis les points sur les "i".

‘’Pour le moment nous ne sommes pas informés d’un retrait d'un canidat en lice. Et quand nous serons officiellement saisis d’un retrait, nous allons prendre acte et le processus électoral va continuer’’, a indiqué le président de cette commission.

Et d’enchainer : ‘’Nous n’avons pas de base légale pour rouvrir des candidatures, le processus continue. Nous on obéit à un agenda électoral, comme je vous l’ai dit, pour le moment on ne dispose pas d’une base légale. Que ce soit Antonio Souaré ou quelqu’un d’autre, quiconque retire sa candidature, nous prenons acte et le processus va continuer de la plus belle manière’’ a-t-il précisé.

Un possible retour de KPC ?

Parlant d'un éventuel retour de KPC dans la course, le président de la commission électorale a botté en touche cette option et a précisé :

‘’Une candidature qui a été ouverte et fermée, ne peut nullement revenir. A la commission électorale, on ne revient plus en arrière, on avance. La décision qui est prise chez nous est maintenue et nous attendons la décision de la commission électorale des recours par rapport aux deux décisions qui ont été rendues. Nous observons l’évolution normale des choses. Pour nous, tout est à la normale pour le moment’’ a précisé Aboubnacar Koita.

A suivre…

