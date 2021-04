Nzérékoré : Une nuit tendue entre deux groupes ethniques…

CONAKRY-Dans la ville de N'Zérékoré, coutumière de violences à relent ethnique, le pire est à craindre, si rien n'est fait. Alors que dans la nuit du 12 avril dernier, le pire avait évité de justesse, dans cette grande agglomération de la Guinée forestière, une scène quasi-similaire s'est produite dans la nuit du samedi à dimanche 25 avril 2021.

Au quartier Refusé Terrain dans la commune urbaine de Nzérékoré, des jeunes de deux groupes ethniques majoritaires de la ville s se sont affrontés pendant la prière de 20h. Quelle est l'origine de ces heurts ?

« Les gens étaient en train de prier, lorsqu'un jeune qui a enlevé l’échappement de sa moto est passé non loin du lieu de prière. Il faisait beaucoup de bruits. Il montait et descendait sans arrêt, de telle sorte qu'il perturbait la prière. Irrités par son comportement, des jeunes qui assistaient à la prière collective se sont soulevés pour s'attaquer à lui et l'ont bastonné. C’est ce qui a été à la base de tout. Après cet incident, d'autres jeunes de son ethnie ont commencé à lancer des pierres contre ceux qui priaient. N'eût été l’intervention rapide des forces de l’ordre, le pire se serait produit », nous a confié un citoyen de la place qui a assisté à la scène.

Le quartier a été bouclé toute la nuit par les forces de l’ordre pour éviter des affrontements ethniques. Le 13 avril dernier, un conflit similaire avait éclaté à la veille du début du mois de ramadan à Nyen entre les mêmes groupes ethniques.

Une femme avait été légèrement touchée par balle suite à cet incident. Après ce mouvement, les imams ont été convoqués par le maire de Nzérékoré pour sensibiliser les citoyens afin que le mois de ramadan se termine dans de meilleures conditions et dans la paix.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél. : (00224) 628 80 17 43