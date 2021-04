Guinée : Où est passé le "bruyant" Faya Milimouno?

CONAKRY- L'opposant Faya Milimouno se fait très discret. Où est passé le bruyant leader du Bloc Libéral ? Après avoir rompu avec le FNDC (Front National pour la Défense de la Constitution), ce leader politique avait décidé de changer d'approche dans sa lutte politique.

L'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2015 a adopté une ligne souple, affichant une ouverture au dialogue avec Alpha Condé. D'ailleurs, il avait pris part à la surprise générale le 15 décembre dernier, à l'investiture de ce dernier. Depuis, M. Milimouno a multiplié les sorties, justifiant notamment ses choix. C'est dans ce contexte qu'il avait perdu certains de ses proches collaborateurs, qui avaient mal compris son revirement, alors qu'au plan judiciaire ses démêlées avec certains de ses partisans sont toujours pendantes dans les tribunaux.

Dans le sillage de la recomposition du paysage politique intervenu au lendemain de la présidentielle d'octobre 2020, le leader du Bloc Libéral s'est rapproché d'Elhaj Mamadou Sylla, le nouveau chef de file de l'opposition. Avec Bah Oury, il a intégré le cabinet de ce dernier dans l'espoir d'instaurer un climat d'apaisement dans le pays, secoué par une année de violences particulièrement meurtrières.

Lire aussi- Mamadou Sylla reçu par Alpha Condé : "Le Président nous a promis…"

Mais depuis un certain temps, force est de reconnaitre que l'opposant connu jadis pour ses prises de positions radicales et vives, est absent de la scène politique. Il ne commente plus la tumultueuse actualité sociopolitique du pays. Sa dernière apparition remonte quasiment le 02 mars dernier lorsque le cabinet de chef de file avait été reçu par Alpha Condé. Depuis, c'est le silence radio.

Interrogé sur les raisons du mutisme de M. Milimouno, un de ses proches nous a confié qu'il est hors du pays. Selon notre source, l'opposant séjourne aux Etats-Unis. Il profite aussi de son séjour pour redynamiser les structures de son parti, fragilisé ces derniers mois par des démissions.

Focus Africaguinee.com