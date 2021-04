L’Université Nongo Conakry tient la première session de son Conseil d’Administration

CONAKRY-Le Conseil d’Administration de l’Université Nongo Conakry s’est réuni en session ordinaire ce samedi 24 avril 2021. Composé de représentants d'entreprises évoluant dans divers secteurs en Guinée (MTN, Banque Islamique de Guinée, Eti, l’Ordre des avocats…), ce Conseil d’Administration porte un regard pointu sur les activités de l'université. L'objectif est de qualifier davantage l'offre des programmes de formation.

Pendant plusieurs heures, les membres du CA ont échangé sur plusieurs points inscrits à l’ordre du jour dont la Politique générale de l’université Nongo Conakry. Le Conseil d’Administration a aussi pour rôle de veiller sur les missions de l’institution. Comme l'explique son fondateur.

« C’est dans le cadre de la bonne gouvernance universitaire que nous avons pensé à renouveler notre Conseil d’Administration tout en élargissant nos partenariats avec différentes entreprises. Aujourd’hui, il était question de faire une prise de contact. Nous avons échangé sur les missions de l’institution et ensuite sur l’offre des programmes », a expliqué Mamadou Cellou Souaré.

Le Conseil d’Administration adopte les plans stratégiques et l’offre de formation. Mieux, il porte un regard sur toutes les activités de l'Université. "C’est une valeur ajoutée pour notre institution parce que ce CA est composé des personnes compétentes et compétitives, qui travaillent dans différentes structures. Nous leur tendons la main pour qu’elles nous viennent en aide parce que nous formons pour les entreprises", a ajouté le fondateur de l’UNC.

Dans ses perspectives, le Conseil d’Administration a eu une deuxième session en cours. Au cours de cette session, tous les problèmes soulevés seront résolus afin de donner une nouvelle orientation à long terme.

Pour mieux satisfaire ses étudiants, l’UNC dispose à date d'une académie Microsoft, d'une académie CISCO, d'un centre d’examen pour les certifications internationales, d'un laboratoire bien équipé en réseau et télécommunications, d'un centre de documentation qui contient des milliers d’ouvrages pour toutes les facultés. A cela s'ajoute une autre bibliothèque virtuelle qui a à son actif plus de de 5 millions des livres.

Au cours de cette rencontre, les autorités de l'université ont organisé une visite guidée dans le Centre d’innovation Technologique et de Certification. Ledit centre est doté d'équipements technologiques de pointes. Une prouesse qui hisse l’Université Nongo Conakry au sommet des institutions d'enseignement supérieur en matière d'innovation.

« Nous donnons des cours particuliers qui sont rattachés à des académies qui sont reconnues au niveau international. Au-delà des cours d’informatiques ordinaires qu’on donne dans les cybers comme word, microsoft, excel, power point, nous faisons la même chose mais la différence est que nous, nous sommes rattachés à l’entreprise mère qui a fabriqué les logiciels. Les contenus de nos formations, les diapositifs, tout ce que nous utilisons ici viennent de l’entreprise mère", a expliqué Mr. Youssouf Diallo.

Le Centre d’Innovation Technologique et de Certification de l'UNC est doté d'équipement de dernières générations. L’objectif de l'Université est de venir en appui aux formations initiales. Depuis 3 ans, l'Université fait une révision des programmes pour qualifier la formation offerte.

"Au sein de l’université, nous jouons deux rôles : nous offrons des formations continues, nous sommes ouverts aux entreprises et aux professionnels qui veulent faire des mises en niveau et tout ce qui va avec. En plus, nous venons en appui aux formations initiales au niveau de l’université", a précisé ce responsable de l'UNC.

Les cours de réseau et sécurité informatique sont dispensés au niveau du centre d'innovation technologique. Tous ces cours sont au niveau standard international. Actuellement, l'université est rattachée à deux académies : CISCO network academy qui est le n°1 mondial en matière d'équipements réseau informatique et Microsoft inamgin academy.

"Cette académie est là pour promouvoir l’utilisation des outils Microsoft. Et il faut noter que c’est une particularité pour l’UNC parce que nous sommes les premiers à initier ça, nous avons lancé ce programme en 2018", a expliqué le Directeur du Centre d’Innovation Technologique et de Certification de cette Université. Il a annoncé que ce centre vient de former 50 jeunes sur la cyber-sécurité, une première en Guinée.

« Cette année, nous avons formé les premiers analystes en cyber-sécurité en Guinée dans le cadre du projet BoCEJ. Ils étaient au nombre de 50 qui ont été certifiés. L’autre rôle du centre est d’accueillir d’autres personnes qui viennent pour des formations continues. Nous avons trois salles dans ce centre avec 30 postes répartis entre les deux salles et 24 autres postes pour l’autre salle.

En plus, nous donnons l’opportunité aux employés des entreprises de la place de prendre des rendez-vous en ligne avec nous et venir passer leurs formations ou examens chez nous ici. Même les multinationales pour les recrutements de leurs personnels au niveau mondial, les présélectionnés peuvent venir ici passer leur examen ou test de sélection chez nous à l’Université Nongo de Conakry. Dans un futur très proche, nous ouvrirons notre incubateur pour accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets », a détaillé M. Youssouf Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023