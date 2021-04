Congrès électif FGF : Pourquoi la candidature de Blasco a été "rejetée" ?

CONAKRY-Ancien secrétaire général de la Fédération Guinéenne de Football, Ibrahima Blasco Barry, qui avait postulé pour intégrer le comité exécutif de la Féguifoot vient de voir sa candidature rejetée par la commission électorale. Ce qui ravive davantage la polémique à quelques semaines de l'élection prévue le 14 mai prochain.

Blasco Barry avait été mis au ‘’ban’’ pour malversations financières au sein de la Féguifoot. Mais il a été blanchi par la justice. Interrogé sur le rejet de sa candidature, il a confié à notre rédaction qu’il jetait l’éponge pour des raisons d’ordre personnelle.

‘’Pour des raisons de convenance personnelle, et sur ma propre décision je renonce à postuler au poste de membre de la fédération guinéenne de Football. Maintenant si des gens disent que je n’ai pas démissionné et que c’est à cause du rejet de ma candidature, ils n’ont qu’à savoir que je l’ai fait avant que le verdict de la Commission électorale ne tombe ? Je n’ai aucune preuve que ma candidature a été rejetée avant’’, nous a confié ce membre du COCAN 2025.

Le président de la commission électorale a pour sa part indiqué que M. Blasco Barry ne remplirait pas certaines exigences. C'est notamment l’article 33 des statuts.

‘’En ce qui concerne la candidature de Blasco Barry, qui n’est d’ailleurs pas le seul, il a un problème d’expériences managériale durant les trois ans des cinq dernières années. C’est-à-dire que les cinq dernières années qui précèdent la candidature, le postulant doit faire trois années dans une commission exécutive en tant que membre ou secrétaire général d’un comité exécutif. Depuis 2017, Ibrahima Blasco Barry, certes qui a une grande expérience administrative dans ce domaine, mais il n’a pas été membre de comité, ni avoir été secrétaire général. Etre membre du COCAN n’est pas prévu par la loi (…) c’est ça le problème’’ nous a expliqué le président de la commission électorale de la FGF.

A suivre…

Bah Bouubacar Loudah

Pour Africaguinee.com