Congrès électif Féguifoot : L’appel surprise du chef de l’Etat guinéen….

CONAKRY- De mémoire d’homme, jamais une élection au sein de la Fédération guinéenne de Football n’a suscité autant d’intérêt de la part des mordus du cuir ou dirigeants de ce pays.

Le Président de la République, pour une des rares fois n’a pas dérogé à cette règle. Après avoir reçu, il y a quelques semaines, dans son palais les deux mastodontes du football Guinéen, Antonio Souaré et KPC qui se livraient une bataille sans merci, le chef de l’exécutif guinéen vient de hausser le ton, et d’interdire toute ingérence dans ce scrutin qui fait déjà jaser.

Le président Alpha Condé a donné au Ministre en charge des sports des directives interdisant aux autorités guinéennes toute ingérence dans le processus de désignation des membres de la Fédération Guinéenne de football (FGF).

Alpha Condé veut « le respect de l’indépendance de cette institution (la Feguifoot, ndlr) ».

Le chef de l’Etat a cependant appelé les membres de la Fédération au sens de responsabilité et au respect scrupuleux de ses statuts et des règles édictées par la CAF et la FIFA auxquelles la FGF demeure affiliée.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

