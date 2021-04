Macron : "Idris Déby était un chef exemplaire et un guerrier courageux..."

CONAKRY-Le président français, a rendu un vibrant hommage, ce vendredi 23 avril 2021, à Idris Déby, tué sur le champ d'honneur par des rebelles du FACT (front pour le changement et la concorde au Tchad). Lors des obsèques auxquelles ont pris part de nombreux chefs d'Etat, Emmanuel Macron a indiqué que la France ne laissera jamais personne menacer la stabilité du Tchad.

"Les batailles que vous avez menées, -je vous cite- ont toujours eu pour finalité, la défense de l'intégrité territoriale de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, la lutte pour la liberté, la sécurité, la justice. Vous avez vécu en soldat, vous êtes morts en soldat, les armes à la main. Vous avez connu la guerre, mais vous ne l'aimiez pas car vous n'en connaissiez que trop bien les horreurs. Elle était pour vous l'ultime devoir pour défendre sa patrie, la préserver des menaces extérieures. Vous êtes allés au bout de cet engagement sans faillir", a témoigné Emmanuel Macron, partageant le deuil d'une nation touchée, a-t-il dit, dans sa chair dans le sacrifice de son premier soldat.

"Je partage aussi le deuil d'un ami et d'un allié fidèle (…) Idris vous étiez un chef exemplaire et un guerrier courageux", témoigne avec force Emmanuel Macron, saluant l'action de celui a régné d'une main de fer pendant trente ans sans partage à la tête du Tchad. "Pendant trois décennies, vous avez servi votre pays ses intérêts vitaux, ses valeurs, portant les projets de développement en matière d'éducation tout particulièrement", a lancé le dirigeant français, assurant avec autorité que son pays poursuivra son au Tchad.

"La France ne laissera jamais personne menacer ni aujourd'hui, ni demain la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera là pour faire vivre sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura son rôle à jouer : l'inclusion, le dialogue… nous sommes et serons à vos côtés", a-t-il indiqué.

