Déby tué par les rebelles : "Je ne pouvais pas imaginer… c’est extrêmement cruel"

N'DJAMENA-La disparition tragique d'Idris Déby Itno, tué au front par les rebelles, continue d'affecter Alpha Condé, premier dirigeant africain à fouler le sol tchadien pour prendre part aux obsèques prévues ce vendredi 23 avril 2021.

Le chef de l'Etat a toujours du mal à se remettre du choc. C'est du moins ce qui a transparu jeudi soir, lorsqu'il a rendu visite à la veuve du maréchal du Tchad, pour lui présenter les condoléances, peu de temps après son arrivée à N'Djamena. Rappelant ses liens étroits avec le défunt, le dirigeant guinéen a affirmé qu'il ne pouvait jamais imaginer ce qui est arrivé. Alpha Condé fait une confidence, annonçant qu'il comptait se rendre au Tchad pour prendre part à l'investiture de Déby, réélu pour un sixième mandat. Pour lui, ce qui est arrivé est extrêmement cruel.

« Tout le monde connait mes liens avec le président Deby, je l’appelais même commandant en chef des troupes africaines. On a une telle complicité au point qu’il savait ce que je pensais et je savais ce qu’il pensait. Je retiens son dévouement pour l'Afrique, sa simplicité et son engagement. Vraiment c’est plus qu’un frère pour moi. Je ne pouvais pas imaginer ce qui est arrivé sincèrement. Je pensais venir ici seulement au mois d’août parce qu’il m’avait dit que son investiture était prévue au mois d’août.

C’est extrêmement cruel (…) bien sûr pour sa famille et pour les tchadiens. C’est une grande perte parce que Idris Deby était un panafricain qui a fait beaucoup de sacrifices pour l’Afrique. Je suis venu dire à la famille, à ses fils que je serais toujours à leur côté quel que soit la situation. Que son âme repose en paix et que Dieu l’accueille dans son paradis. Qu’il donne longue vie à sa famille, à ses enfants et que Dieu nous aide à ce que le Tchad puisse retrouver la paix et vaincre tous les rebelles », a lancé le dirigeant guinéen.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com