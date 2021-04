Guinée/la machine judiciaire se grippe : une nouvelle grève déclenchée…

CONAKRY- Alors qu'une solution peine à être trouvée autour de la grève des huissiers de Justice, soutenus par les avocats, le Tribunal pour Enfants, -qui gère le dossier sensible des opposants incarcérés depuis six mois et dont le procès n'est toujours pas fixé-, est en situation de cessation de travail. Selon des informations obtenues par votre quotidien électronique en ligne, les travailleurs de ce tribunal ont déclenché une grève illimitée depuis la semaine dernière. Seul le service minimum est assuré. La principale revendication des travailleurs de ce tribunal est d’avoir un local approprié pouvant leur permettre de travailler convenablement.

Depuis une décennie, le tribunal pour enfants sollicite avoir un siège, nous a-t-on informé. Par l’intermédiaire de plusieurs institutions nationales et internationales, des OGNs et des ambassades, des tractations ont été engagées dans ce sens mais en vain. Le tribunal a adressé des courriers au ministère de la justice qui sont restés jusque-là sans suite.

Le Substitut Spécialisé du Procureur de la République près le Tribunal pour enfants de Conakry que nous avons contacté nous a confié que le Tribunal pour Enfants a informé les autorités de son débrayage depuis le mardi dernier.

« Effectivement c’était la semaine dernière. Le mardi, à l’issu d’une réunion organisée à l’interne où tous les magistrats du tribunal pour enfants et les greffiers se sont réunis d’ailleurs, la décision a été prise. La réunion a été sanctionnée par un procès-verbal et en même temps un courrier a été adressé au ministre et à tous les partenaires du tribunal pour enfant, les informant que réellement nous sommes en débrayage. Parce qu’on n’a pas de local ici pour bien travailler. Mais il y a quand même le service minimum, le président du tribunal est là et moi étant le seul magistrat du parquet près le tribunal pour enfant. Vous savez, c’est la porte d’entrée et de sortie du tribunal. Donc nous, nous venons pour assurer le service minimum. Dans la correspondance qu’on a adressée au ministre, nous avons indiqué que le débrayage c’est jusqu’à nouvel ordre, jusqu’à satisfaction de notre revendication notamment avoir un local pour bien travailler », a expliqué Mamadou Hady Diallo avant de revenir sur les conséquences de cette grève.

« En ce qui concerne les dossiers en cours qui sont au niveau du parquet notamment les dossiers qui sont venus du TPI de Dixinn, nous travaillons là-dessus. Personnellement je suis là tous les jours mais pour certains actes si les juges ne sont pas là vous savez quand le procureur reçoit un dossier il faut saisir le juge et s’il n’y a pas de juge cela sous-entend réellement que le tribunal ne fonctionne pas. Donc pour limiter les conséquences, on a décidé d’assurer le service minimum sinon les conséquences sont énormes », a-t-il ajouté.

Les confidences d’un magistrat

Depuis sa création, le Tribunal pour Enfants peine à trouver un siège digne de nom. La situation a irrité la colère des magistrats et les greffiers qui, depuis une semaine, sont en grève. Un d’entre eux s’est confié sous anonymat à Africaguinee.com.

« Nous avons informé les autorités que s’ils ne font rien, on devait déclencher une grève. Depuis quelques jours, le personnel du tribunal pour enfant n’effectue que le travail minimum. Nous demandons qu’on nous aide à avoir un local approprié pour qu’on puisse travailler dans des bonnes conditions. Nous réclamons le droit des enfants de Guinée », a expliqué notre source avant d’ajouter qu’ils sont dans ce problème depuis maintenant plus d’une décennie.

« Le Tribunal pour Enfant de Guinée est confronté à cette difficulté de local depuis au moins 10 ans. Toutes les institutions de protection des droits de l’enfant y compris le système des Nations unies en Guinée dont l’UNICEF, le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, la fondation Terre des Hommes qui est en Guinée depuis 30 ans, les ONG nationales même les ambassades des Etats-Unis, de la France, de l’Angleterre ont fait des pétitions avec les institutions précitées entre 2017 et 2018 pour faire le plaidoyer pour que l’Etat trouve un local approprié pour le Tribunal pour Enfant. Il y a eu des promesses au temps des ministres passés, mais jusqu’à ce jour, nous sommes confrontés à cette difficulté qui est gênante. C’est une honte », nous a confié cette source.

