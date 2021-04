Débrayage au tribunal pour enfant : Ce qu'en dit le ministère de la Justice

CONAKRY-Le ministère de la justice a réagi suite au débrayage de certains travailleurs du Tribunal pour Enfants.

Interpellé sur ce sujet, le conseiller chargé de la communication expliqué qu’une délégation du département s’est rendue ce jeudi 22 avril 2021 au niveau dudit Tribunal pour s’enquérir des dernières informations. Sékou Keïta affirme qu'il n'y a pas de débrayage au Tribunal pour Enfant, mais une relance sur le problème de leur siège (local) ».

Le porte-parole du ministère de la justice a quand même reconnu que le Tribunal pour Enfants est en manque de siège.

« Il faut néanmoins noter sans complaisance qu’il existe bel et bien un problème de local pour le Tribunal pour Enfant depuis un bon bout de temps et qui est devenue à date une réelle préoccupation et une charge morale de l’institution Judiciaire. Mieux une épine sous les pieds du patron de la Justice qui doit être impérativement résolu et sans délai », a reconnu Sékou kéita.

Affaire à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

