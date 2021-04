Affaire des 200 milliards, Damaro, Zénab Nabaya : Kassory Fofana précise…

CONAKRY- La précision vient une nouvelle fois d’être donnée par le Premier Ministre guinéen. Dr Ibrahima Kassory Fofana est revenu ce mercredi 21 avril 2021 sur ce que certains ont appelé « l’affaire des 200 milliards ».

La Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, Zénab Nabaya Dramé, a été une fois de plus « disculpé » dans cette affaire qui n’était rien d’autre qu’une « cabale ».

Avec beaucoup de sérénité, la Ministre Zénab Dramé a réussi à traverser cette épreuve, grâce notamment au soutien du Président de la République et du Premier Ministre.

« C’était une cabale créée de toute pièce. Personne, ni moi ni le Président de la République (…), on s’est consulté lorsqu’on a entendu les bruits, et on s’est dit mais d’où vient cette histoire. Ça n’existait pas », a précisé le Chef du Gouvernement guinéen qui a été interrogé par nos confrères de Djoma Fm.

Alors que les spéculations allaient dans tous les sens, le Premier Ministre guinéen a rappelé que dans cette affaire, l’argent n’était même pas sorti à plus forte raison être détourné.

« Je vais vous dire la vérité. Il s’agit d’une femme dont on a vraiment heurté la dignité, et dans le vide. J’ai le devoir en tant que père de famille de réparer comme je peux, parce que ce n’est pas vrai. Je ne suis pas en train de la protéger. L’argent n’est même pas sorti, pour l’essentiel », a lancé le Dr Kassory Fofana.

Réagissant à la sortie du Président de l’Assemblée Nationale sur cette affaire, le Premier Ministre guinéen a estimé que « Damaro n’avait pas raison parce qu’il n’avait pas toute l’information ».

Pour Kassory Fofana, il n’est point question de couvrir sa Ministre Zénab qui il le rappelle, a « souffert de cette accusation, injustement ».

Africaguinee.com