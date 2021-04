Sport : Bantama Sow promet d'accompagner Yarie Camara, qualifiée aux JO de Tokyo

CONAKRY- Le ministre d’Etat, ministre des sports, qui suit avec grand intérêt l'actualité sportive nationale a reçu ce mercredi 21 avril 2021, des sportifs guinéens qui ont brillé à travers le monde ! Yarie Camara, lutteuse, qualifiée sur tapis pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, Moussa Condé, bodybuilder guinéen, qualifié au tournoi de Las Vegas ont exhibé leurs différents trophées arrachés sur le plan international, au ministre des Sports.

Ces athlètes qui se sont particulièrement distingués dans leurs différentes disciplines "bodybuilding et Lutte" auront désormais le soutien des autorités guinéennes. C'est un engagement ferme donné par le ministre Sanoussi Bantama Sow. Lequel s’est félicité de voir des sportifs guinéens s’affirmer à l’international. Pour le ministre d’Etat aux Sports, ceci démontre le talent que les athlètes guinéens ont démontrent à travers le monde. De ses propos, le chef du département des Sports, a indiqué que l’Etat va mettre tout en œuvre pour accompagner les sportifs guinéens à tous les niveaux.

‘’Les fédérations doivent en permanence prendre attache avec le ministère des Sports (…), quand vous avez des activités, vous les programmez au cours de l’année pour que l’Etat sache comment vous accompagner. Il n’est pas admirable de voir nos athlètes poireauter pour aller nous représenter à l’extérieur. Nous avons déplacé des avions ici pour nos sportifs et on s’est occupé de ceux qui nous représente dignement’’, a rappelé le ministre Bantama Sow, avant de promettre qu’il y aura un dialogue franc entre toutes les fédérations sportives du pays au cours des états généraux du sports qui aura lieu en mai de cette année.

‘’ Yarie et tous les autres vous êtes nos fiertés. Je vous assure que notre soutien sera sans faille. Nous mettrons tout ce qui est de notre ressort pour vous permettre de bien figurer lors de ces compétitions. Dans ce département, tout le monde sait que la lutte fait partie de mes sports favoris. J’ai fait plusieurs fois des déplacements à Koundara spécialement pour encourager les responsables de cette discipline à aller de l’avant’’, a indiqué le ministre d’Etat des Sports.

Yarie Camara, qualifiée sur tapis pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, a remercié le ministre d’Etat, ministre des Sports pour la réception. Pour cette lutteuse, l’occasion est opportune pour demander une assistance de la part des autorités pour faire bonne figure dans le pays du soleil levant.

‘’ Je suis fière qu’il reconnaisse les efforts que j’ai fourni jusqu’à obtenir cette médaille qui me qualifie directement pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Je leur demande un soutien financier considérable pour que je puisse bien me préparer afin d’aller faire bonne figure au Japon. J’ai vraiment enduré avant de décrocher cette place qualificative. Je voudrais vraiment un accompagnement et un soutien sans faille de nos autorités sportives. Je suis une femme et j’ai tout laissé pour me consacrer à la lutte afin d’honorer mon pays au plus haut niveau’’ a souhaité Yarie Camara.

Moussa Condé, bodybuilder guinéen, vivant en Italie, bien que méconnu du grand public a pour sa part compéti comme athlète international guinéen dans la fédération WNBF. La dextérité du natif de la ville de N’zérékoré lui a permis de rafler la médaille d’or de cette compétition qui lui ouvre directement la voie de se rendre à New York. Malheureusement faute de passeport, Moussa condé ne parvint pas à rallier le continent américain.

Dans son intervention, ce jeune bodybuilder lance tout de même un appel aux autorités sportives pour cette année.

‘’ Cette fois-ci aussi grâce à la médaille d’or que j’ai eu en France, je suis directement qualifié pour Las Vegas et je voudrais vraiment y participer avec le fanion national, officiellement. Pour cela je demande l’appui de notre département de tutelle’’ a souhaité Moussa Condé Bodybuilder guinéen.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13