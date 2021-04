Mort tragique de 3 guinéens à Bruxelles : l’ambassadeur Ousmane Sylla précise…

ANDERLECHT-Trois citoyens guinéens ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé un immeuble dans la commune d’Anderlecht. Après ce drame, Africaguinee.com a pu joindre l'ambassadeur de Guinée en poste à Bruxelles. Dr Ousmane Sylla, apporte des précisions sur ce drame qui endeuille la communauté guinéenne en Belgique.

« Nous avons rendez-vous avec la commune (d’Anderlecht) et les officiels. Par rapport à l’annonce de la nouvelle, l’ambassade s’en est occupée. Nous devons aussi aller dans les familles des victimes pour les réconforter. Les sapeurs-pompiers ont travaillé jusqu’à 14 heures, -à peu près 8 heures de travail-, avant de maitriser le feu. Maintenant les services spécialisés de la police belge vont ouvrir les enquêtes pour savoir les causes réelles de l’incendie. C’est triste que nos compatriotes perdent la vie ainsi dans le bâtiment. En tout cas, nous verrons les officiels belges pour savoir ce qui s’est passé réellement. Mais pour le moment les enquêtes sont en cours pour savoir la cause de l’incendie.

Lire aussi- Belgique : trois guinéens périssent dans l'incendie d'un immeuble à Anderlecht…

Hier nous pensions nous limiter à une victime, quand une autre nouvelle a annoncé la mort de deux autres. La tristesse s'amplifie et le bilan s’alourdit pour nous. Désormais nous avons à faire à trois victimes d’origine guinéenne. Après Mamadou Diallo, 25 ans, nous avons dénombré deux autres victimes. Il s’agit de deux membres d’une même famille : Alseny Sylla, le père et sa fille de 14 ans. Ils étaient aussi dans le même immeuble que le jeune Mamadou Diallo. L’ambassade est mobilisée avec la communauté guinéenne, nous allons vers les familles et les autorités. Vous aurez le résultat des investigations après » a déclaré l’ambassadeur de Guinée à Bruxelles, Docteur Ousmane Sylla.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour africaguinee.com

Tél. : (+224) 664 93 45 45