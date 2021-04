INTEGRA : la préparation à la vie professionnelle pour une meilleure insertion des jeunes

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, réalise depuis janvier 2019 des sessions de préparation à la vie professionnelle (PVP) dans les écoles primaires. Ces sessions de préparation permettent aux élèves de découvrir les métiers pour une future meilleure insertion dans la vie professionnelle.

Mise en œuvre par l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ), la PVP permet le renforcement de l’apprentissages des élèves, à travers des pratiques pédagogiques plus contextualisées, plus ouvertes vers le monde du travail ainsi que la découverte des métiers à l’école primaire. Cette approche innovante comporte deux dimensions fondamentales : (i) une articulation forte entre les contenus d’enseignements des programmes scolaires avec les pratiques des métiers, et, (ii) la découverte des métiers, à travers des visites de terrain et des entretiens avec des professionnels.

Après l’élaboration des supports pédagogiques, un groupe de 92 encadreurs issus des structures du Ministère de l’Enseignement National et de l’Alphabétisation (MEN-A) ont été sélectionnés et formés, pour former à leur tour 106 enseignants de cours moyen (CM) dans 35 écoles sur certaines régions d’intervention du programme INTEGRA, à savoir Faranah, Kindia, Labé et Mamou.

Au-delà de la découverte des métiers, la PVP vient enrichir le programme de l’élémentaire en renforçant des disciplines d’accueil, notamment le français, le calcul, les sciences d’observation et l’éducation civique et morale. Ces disciplines sont indispensables à la jeunesse pour opérer des choix raisonnés quant à leur orientation professionnelle dans la perspective de leur insertion socioéconomique dans la société.

Selon Mr Appolinaire SANDOUNO, le Directeur d’école primaire d’Application de Kindia, « A travers la PVP, certains de mes élèves du cours moyen s’intéressent déjà aux métiers tels que la couture, la menuiserie ou encore la mécanique… A titre d’exemple, ces élèves participent à la préparation en menuiserie en assistant à la confection des tables-bancs de l’école ».

Aminatou DIALLO, élève en 5ème année de l’école primaire, partage son expérience : « J’ai aimé les cours de PVP, car on fait des transformations des produits industriels, et on apprend à faire la transformation des oranges en jus. On a fait des sorties. et tout ça, j’ai vu que c’est très bien. Quand on est parti au garage, j’ai trouvé des choses que je ne connaissais pas ».

Malgré les perturbations sociopolitiques et sanitaires des derniers mois, la PVP continue d’être implémentée et a déjà touché près de 7000 élèves du primaire durant l’année scolaire 2019-2020.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

