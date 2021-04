Grève des avocats : le barreau rappelle à l'ordre ses éléments "indisciplinés"…

CONAKRY-En solidarité avec les huissiers de justice, le barreau de Guinée est en débrayage depuis le lundi 16 avril 21. Mais certains avocats passent outre et continuent de plaider devant les cours et tribunaux.

Face à cette situation d'indiscipline, le conseil de l'ordre est monté au créneau pour rappeler à l’ordre certains de ses éléments qui continuent à exercer leurs activités professionnelles.

Dans un communiqué publié ce mercredi 21 avril, le secrétaire général, le Bâtonnier par intérim, a exprimé son regret par rapport à ces avocats qui continuent à exercer leur profession en dépit de la grève que l’Assemblée générale extraordinaire a lancée le 16 avril dernier. Il menace tout contrevenant de poursuite disciplinaire.

« Il m’a été donné de constater que certains confrères se rendent au niveau des services de la gendarmerie et de la police pour assister des clients, exerçant ainsi leurs activités professionnelles en dépit de la résolution de boycott jusqu’à nouvel ordre décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 avril 2021 des audiences ordinaires de la Cour d’Appel de Conakry » a fait remarquer Me Jean-Baptiste Jocamy HABA.

Il précise que le boycott s’étend aux services de police et de gendarmerie, aux parquets et aux cabinets d’instruction et que conformément au mandat de l’AGE, monsieur le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre sont à pieds d’œuvre dans les négociations avec les autorités du ministère de la justice et autres acteurs concernés par l’exécution des décisions pour l’obtention d’une solution durable.

Des comptes rendus utiles seront faits, rassure l’avocat. Mais, a-t-il prévenu « en attendant qu’il en soit ainsi décidé autrement, le boycott, continue. Il est donc formellement interdit à tout avocat de se rendre en cette période dans les différents services susmentionnés dans le but d’accomplir ses activités professionnelles. Tout contrevenant fera l’objet de poursuite disciplinaire » a menacé le secrétaire général, le Bâtonnier par intérim, Me Jean-Baptiste Jocamy HABA.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

