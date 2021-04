Débrayage des huissiers : nouvel échec des négociations, la grève continue...

CONAKRY-Les négociations engagées entre le Ministère de la justice et la Chambre Nationale des Huissiers de Guinée appuyée par le barreau, se sont soldées par un nouvel échec ce mercredi 21 avril 2021. Maitre Mory Doumbouya et ses interlocuteurs grévistes, ne sont pas parvenus à un terrain d'entente autour des revendications.

Après un tête-à-tête qui a duré plus de 2 heures, le garde des sceaux et les Huissiers n’ont pas pu trouver un compris pouvant permettre la levée du mot d’ordre de grève qui paralysie le secteur de la justice depuis maintenant une semaine. Me Mory Doumbouya a annoncé toutefois l'ouverture prochaine d’un cadre de concertation afin de faciliter la reprise des activités.

« Les discussions sont en cours, au-delà des questions de revendications posées. C'est pour aplanir les divergences de vu dans le cadre des larges réseaux de discussions pour pouvoir trouver les compromis qu’il faut pour la reprise rapide des activités. J’ai échangé avec le Barreau et la Chambre Nationale des Huissiers et chaque ordre professionnel va tirer les conclusions des échanges effectués avec le garde des sceaux et puis très rapidement nous allons nous retrouver dans un cadre de concertation pour définir les nouvelles lignes d’orientation et permettre une reprise rapide des activités », a expliqué le ministre de la justice. Maitre Mory Doubouya précise qu’il n’est pas en train de faire du lobbying, en demandant aux Huissiers et aux Avocats de reprendre leurs activités immédiatement.

« La question préliminaire ne se situe pas à leur demander de reprendre les activités, il ne s’agit pas d’aller en catimini à la reprise des activités. C’est le souhait de tout le monde, les ordres professionnels et les Cours et Tribunaux sont indivisibles. Notre souci c’est de discuter en profondeur des problèmes posés, trouver des solutions ensemble et puis reprendre les activités dans un cadre normal pour fortifier davantage les activités des Cours et Tribunaux. Je ne suis pas venu pour faire un lobbying et demander aux Huissiers et aux Avocats de reprendre dès demain, ce serait l’idéal mais j’ai suggéré que l’on se retrouve dans un vaste cadre de concertation pour aborder toutes les questions et nous orienter dans la même direction. J’estime que chaque ordre professionnel tirera profit du message que j’ai tenu et nous allons très rapidement nous retrouver avec l’association des magistrats, tous les professionnels concernés pour prendre des décisions fortes dans l’intérêt de la justice guinéenne et dans l’intérêt des justiciables de Guinée », a précisé le garde des sceaux.

Le Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Guinée, Me Sory Daouda Camara, a indiqué que les discussions ont été fructueuses, mais la question liée à la levée de la grève n'a pas été abordée.

« Le ministre est venu discuter avec nous, les échanges étaient fructueux. Nous n’avons pas encore abordé la question qui consiste à mettre fin au mouvement. Parce que selon les analyses du Ministre que nous avons vues, qui sont très pertinentes, au-delà de la simple question qui a été posée concernant l’inexécution des décisions de justice, il se trouve qu’il y a d’autres maux plus profonds qui gangrènent de façon générale le fonctionnement de l’appareil judiciaire guinéen. Donc, le Ministre a estimé que pour une solution durable que le mieux serait d’examiner l’ensemble des maux qui assaillent la justice guinéenne. Ces maux ne concernent pas seulement l’exécution des décisions de justice mais aussi il y a le fonctionnement de nos cabinets, il a dénoncé ce qui ne va pas à notre sein, il a dénoncé ce qui ne va pas chez les avocats, chez les magistrats, puisque c’est un ‘’sorcier’’ de la maison, il connait la maison. Tout ce qui ne va pas il a dénoncé et nous avons estimé pour que les résolutions qui vont être adoptées soient de façon durable, le mieux serait de débattre pas seulement sur cette question de réquisitions mais sur l’ensemble des problèmes qui viennent d’être déballés par le garde des sceaux. C’est-à-dire les avocats, les magistrats, les huissiers, les services de sécurité mais aussi les justiciables. Le ministre nous a donné raison, il a dénoncé la défaillance du parquet et il nous a invité à un cadre de concertation pour débattre sur l’ensemble des problèmes », a précisé Me Sory Daouda Camara tout en précisant que le mot d’ordre reste toujours maintenu.

« Nous observerons ce débrayage aussi longtemps que nécessaire. Si les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne trouvent pas solution, ce mot d’ordre de débrayage durera aussi longtemps », a-t-il ajouté.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023