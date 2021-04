Covid-19 : la Belgique fait un don de 760.000 masques à la Guinée

CONAKRY-Le Royaume de Belgique a fait un don d’équipements de protection individuelle à la Guinée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ce geste de solidarité est une réponse à la demande que la Guinée avait soumise au mécanisme européen de protection civile (UCPM) dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

La cérémonie de remise officielle s’est déroulée, ce mercredi 21 avril 2021, à la Pharmacie Centrale de Guinée, en présence des ministres des Affaires étrangères, Ibrahima Kalil Kaba et de la Santé, Rémy Lamah, ainsi que du Chef de la délégation de l’Union européenne, Josep Coll, de la chargée d’affaires de l’ambassade de Belgique, Delphine Perremans et des directeurs généraux de l’ANSS, Dr Sakoba Kéita, de la Pharmacie centrale, Dr Moussa Konaté.

D’une valeur supérieure à 840 mille euros, ce don est composé de 600 mille masques chirurgicaux et de 160 mille masques KN95. C’est une initiative du Royaume de Belgique avec l’appui de l’ambassade de Guinée à Bruxelles à travers le mécanisme B- Fast (Groupe d’intervention humanitaire rapide belge) et le mécanisme européen de protection civile (EUCPM) qui se sont mobilisés pour impulser un nouvel élan de solidarité mondiale. Dans son allocution à l'occasion de cette remise, la chargée d’affaires de l’ambassade de Belgique en Guinée, a rappelé que son pays accompagne depuis 2016 la Guinée sur le chemin du développement inclusif et durable.

«C’est un partenariat qui est jeune, mais qui se construit et qui se renforce au fil des mois. Il se veut résolument dynamique, innovant et surtout flexible. Malgré ce contexte très difficile, les acteurs de la coopération belge comme Enabel et les ONG ont réussi à s’adapter, à faire preuve de réactivité et de souplesse. Ainsi, en 2020, la contribution de la Belgique à la riposte à travers les acteurs belges a été évaluée à 1,6 millions d’euros en Guinée. Nos efforts ne faiblissent pas : en témoigne les activités qui nous ont réunis la semaine dernière avec les Nations-unies et d’autres pays soutenant le mécanisme Covax.

Les ministres étaient également présents pour réceptionner 194 mille doses de vaccin contre la Covid 19. La Belgique a contribué à hauteur de 4 millions d’euros à ce mécanisme. Aujourd’hui, c’est un nouveau mécanisme qu’on a réussi à mobiliser. C’est une manifestation supplémentaire de l’engagement belge à soutenir ses partenaires dont la Guinée dans le combat contre le virus dont elle est également victime. Dans ces moments particulièrement éprouvant, la solidarité est une valeur à défendre et à préserver », a déclaré Delphine Perremans.

Ce don vient ainsi s’ajouter aux 45 millions d’euros déjà mobilisés par l’Union européenne et ses 5 Etats membres présents dans le pays qui, dans le cadre de l’approche Team Europe, constitue le premier bailleur de fonds en termes de volume de financement à la lutte contre la Covid-19 en Guinée. Dans son intervention, le chef de la délégation de l’Union européenne en Guinée a exhorté au respect des mesures barrières notamment le port des masques afin que cette bataille soit gagnée.

« Même les personnes les plus fortes, pour affronter un défi important, apprécient que quelqu’un leur donne un coup de main. C’est ce que nous faisons aujourd’hui. La solidarité européenne vient à l’aide aux populations pour lutter contre la Covid. Ma recommandation est de dire : profitez bien de ces masques, mettez-les, surtout vaccinez-vous s’il y a la possibilité.», a indiqué Josep Coll.

Présidant la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Ibrahima Kalil Kaba a remercié le donateur et rassuré du bon usage du don. « . Il y a 3 mois de cela, nous avions été saisis par le ministre de la Santé face à la réapparition du virus Ebola pour que le réseau des ambassades et consulats de la Guinée soit mis à contribution pour passer le message auprès de nos partenaires afin d’aider à faire face et à la Covid et à Ebola. C’est dans ce cadre que notre ambassade au Benelux a saisi le Royaume de Belgique et la commission de l’Union européenne pour des appuis supplémentaires afin d’aider le personnel médical à faire face à la pandémie. C’est un appui supplémentaire à ce que l’Union européenne et la Belgique font déjà dans le pays. Les masques ne sont pas là seulement pour orner les stocks, il faut qu’on les utilise. Les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé doivent être suivies parce que les gens continuent à tomber malades. Il faut que tout le monde comprenne que notre mode de vie a changé et il faut qu’on s’adapte à cela », a indiqué le ministre Kalil Kaba.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06