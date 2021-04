Matoto Marché : la société Métal Import offre des kits d'assainissement aux jeunes…

CONAKRY-La société "Métal Import", une des filiales du Groupe Sonoco (société nouvelle de commerce), vient de faire un don de matériels d'assainissement aux jeunes de Matoto Marché, ‘’Cité Journaliste’’. La cérémonie de remise des kits a eu lieu, ce mardi 20 avril 2021, au site de l'unité industrielle à Matoto. Composé de râteaux, pelles, bottes, brouettes, balaies et gangs, ce don vise à faciliter le travail des jeunes bénéficiaires dans le curage des caniveaux et l'assainissement de leur quartier.

S'exprimant à cette occasion, le directeur des ressources humaines de Métal import, a déclaré que ce don s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. « C’est un don que nous mettons à la disposition des jeunes du quartier plus précisément ceux de la cité, vise à les aider dans leur travail de curage des caniveaux. Ils ont fait une demande à notre niveau et le projet a été accepté par la direction. Donc, au nom de toute la direction, nous offrons ces matériels à ces jeunes afin qu’ils puissent faire correctement leur travail. Ce don s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise parce que nous allons assister la communauté, être à l’écoute de ses cris de cœur », a déclaré le directeur des ressources humaines de la société Métal import.

Poursuivant, il a encouragé les jeunes à assainir le quartier. « Nous sommes en saison des pluies, si les caniveaux ne sont pas curés, on risque d’avoir des inondations. Heureusement que ces jeunes ont pris cette initiative d’assainir leur quartier. On ne peut que les remercier », a ajouté Ousmane Kamis Camara.

Au nom des bénéficiaires, le porte-parole des jeunes de Matoto Marché Cité des Journalistes a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit des responsables de l’entreprise Métal Import pour tous les services rendus à la communauté. Il a promis de s'impliquer davantage dans l'assainissement de leur environnement.

« Nous recevons ce don aujourd’hui de la société Métal Import suite à la demande que nous leur avons adressée. Nous sommes vraiment touchés par ce geste auquel, franchement on ne s’y attendait pas. En ce mois de ramadan, nous ne pouvons que prier pour l’entreprise Métal Import et le groupe Sonoco, ses dirigeants et son personnel pour le rayonnement de leurs activités. Parmi tant d’entreprises opérant dans la commune, auxquelles nous avons adressées des demandes, seule Métal Import a accepté de nous soutenir. C’est pourquoi de notre côté, nous ne serons pas indifférents dans notre milieu. Nous allons non seulement œuvrer pour satisfaire les engagements pris, mais surtout faire en sorte que la cité ne devient pas un dépotoir d’ordures. Car, souvent, lorsqu’il pleut, des familles sont victimes d'inondations et c’est ce que nous allons empêcher», a rassuré Lamine Dondo Touré.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

