Guinée-les Cours et Tribunaux à l'arrêt : Mory Doumbouya sous "pression"…

CONAKRY-Alors que les prisons Guinéennes sont bondés de détenus, -parmi lesquels figurent de hauts responsables politiques- en attente de jugement, la machine judiciaire reste grippée. Depuis environ une semaine, les Cours et tribunaux sont à l'arrêt. C'est la conséquence du débrayage des Huissiers de Justice, désormais soutenus par les avocats.

En Guinée, l’appareil judiciaire reste toujours paralysé suite à la grève déclenchée par les huissiers de justice qui protestent contre la non-exécution des décisions de justice déjà rendues. Comme pour compliquer la situation, le barreau a rejoint le mouvement dès ce lundi 19 avril 2021.

Le ministère de la justice dirigé par maître Mory Doumbouya est sous pression. Alors qu'il avait entamé des négociations avec les Huissiers, à sa grande surprise, il a vu son initiative capoter à la dernière minute par l’arrêt total de toutes activités judiciaires dans le pays à cause de la solidarité exprimée par le barreau de Guinée au mouvement des huissiers.

Pour l’heure, le département de la justice tente le tout pour le tout pour faire venir les belligérants autour de la table de négociations. Interrogé sur cette crise, le responsable de communication du ministère de la justice est revenu sur les premières tractations qui se sont heurtées à un autre obstacle.

« Nous avons déjà entamé des négociations. Jusqu’à la dernière minute les projets de propositions de texte ont été établis pour faciliter aux huissiers d’exécuter de façon libre et indépendante toutes les décisions de justice ayant l’autorité de la chose jugée. Mais le texte doit faire l’objet des observations. Nous sommes restés dans ça et à notre grande surprise on a vu que les avocats se sont greffés à cette grève pour la solidarité professionnelle. Donc, nous avons ouvert un espace pour intégrer cette solidarité professionnelle afin que nous puissions gérer de façon définitive l’ensemble de ces préoccupations chez les huissiers », a expliqué Sékou Keïta avant d’ajouter que d’autres tractations sont en cours actuellement pour une possibilité de reprise des activités.

« Dans les jours à venir, le secrétaire général du ministère de la justice qui conduit les négociations va nous faire le point. Mais pour le moment, nous attendons sa déclaration », a-t-il ajouté.

Interpelé, le président des Huissiers de justice de Guinée a indiqué que c’est toujours le statu quo qui règne. Sory Daouda Camara assure que le mot d’ordre reste maintenu.

« Pour le moment c’est le statu quo. Il n’y a pas eu d’évolution parce que tout est au point mort. Ce qui est sûr, le mouvement se poursuit, le mot d’ordre reste strictement suivi par le collectif des huissiers », a réagi Sory Daouda Camara.

L'arrêt total des activités judiciaires intervient dans un contexte où plusieurs responsables de l'opposition sont en détention et sont en attente de leur jugement.

Dossier à suivre…

