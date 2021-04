Alpha Condé pleure la mort de Deby : "le Maréchal était un grand ami..."

CONAKRY-Le Président Guinéen Alpha Condé a réagi suite à la disparition tragique de son ami tchadien Idris Deby Itno.

Le Chef de l’Etat regrette la perte d'un grand homme d'Etat, fervent défenseur de la paix et de sécurité dans le sahel.

"C’est avec une profonde amertume que le Peuple de Guinée, son Gouvernement et moi-même avons appris la disparition subite de son Excellence le Maréchal Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad.

Le Peuple frère du Tchad vient de perdre un grand homme d’Etat et l’Afrique un panafricaniste convaincu.

Patriote et fervent défenseur de la paix et de la sécurité dans le Sahel, le Maréchal fut un grand ami.

En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du Peuple et du Gouvernement guinéens ainsi qu’à mon nom propre, présenter au Peuple tchadien et particulièrement à la famille de l’illustre disparu nos vives et sincères condoléances".