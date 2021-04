Alpha Condé-Idris Déby : Tibou Kamara témoigne…

CONAKRY- C'est l'une des premières réactions d'un officiel guinéen, suite à la mort brutale ce mardi 20 avril 2021, du président tchadien, Idris Déby Itno. Tibou Kamara, ministre d'Etat à la présidence, conseiller personnel du président Alpha Condé a souligné les liens forts qui existaient entre l'ex homme fort de N'Djamena et le dirigeant guinéen.

"Le président Déby était récemment à Conakry à l'investiture du Président de la République à la faveur du 1er mandat de la quatrième république. Il était un ami de la Guinée et de son président le Pr Alpha Condé. Lorsqu'on perd un ami, un soutien, un allié, c'est nécessairement un sentiment de regret et de tristesse", a indiqué le ministre d'Etat en charge de l'industrie et des PME, chez nos confrères de la radio Fim Fm.

Idris Déby Itno était un allié stratégique de la France et de l'ONU dans la lutte contre le djhadisme notamment dans le sahel, une vaste région aride et instable depuis la chute du guide libyen Kadhafi. La mort du maréchal Déby plonge davantage cette région dans l'incertitude. Tibou Kamara en est très conscient.

"Chacun d'entre nous peut mesurer les conséquences de cette disparition sur la sécurité au Tchad ainsi que celle du G5 sahel et de l'ensemble du continent quand sait que ces dernières années, ce que nous retenons du Tchad et du président Déby, c'est leur implication dans toutes les opérations de maintien de la paix et de sécurité, notamment dans les pays voisins où il y a une instabilité et une menace djihadiste permanente", analyse le conseiller personnel du Président Condé.

A suivre…

Africaguinee.com