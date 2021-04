Partenariat : la Banque Islamique de Guinée signe un contrat avec Africaguinee.com…

CONAKRY-Votre quotidien en ligne Africaguinee.com vient de sceller un contrat de prestation de services avec la Banque Islamique de Guinée (BIG), une institution financière moderne qui offre des produits islamiques et des services rapides et personnalisés adaptés aux besoins de ses clients.

La signature du contrat a eu lieu ce jeudi 15 avril 2021, au siège social de la Banque Islamique de Guinée, sis à Kaloum. L'évènement a réuni des responsables des deux entités. D'un côté Africaguinee.com représentée par son Directeur de Publication, Monsieur Diallo Boubacar 1 ; Et de l'autre Monsieur Sidy Dieye, Directeur Général de la BIG.

A travers ce contrat le Prestataire et le Client ont décidé de collaborer dans le cadre de la réalisation de certains services qui sera assurée par AFRICAGUINEE.COM au profit de BIG.

La signature de ce contrat intervient dans le cadre de la vulgarisation des produits de la Banque Islamique de Guinée, a indiqué M. Sidy Dieye, le Directeur Général de la BIG.

« La signature de ce contrat entre dans le cadre de nos activités. Parce que nous voulons beaucoup plus de visibilité par rapport à l’institution, par rapport à nos produits. Nous avons beaucoup de produits au niveau de la Banque Islamique de Guinée et nous pensons qu’il est important de faire la vulgarisation de ces produits (…). C’est pourquoi nous avons décidé de travailler avec Africaguinee© pour mieux vulgariser les produits de la Banque Islamique. Nous attendons donc qu’Africaguinee.com nous aide à mieux vulgariser nos produits », a expliqué M. Dieye, le Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée.

Pour sa part, Monsieur Boubacar 1 Diallo a tout d'abord remercié la BIG pour la confiance qu'elle a placée en Africaguinee.com. Le premier responsable d'Africaguinee© a ensuite tenu à rassurer son nouveau partenaire, indiquant que son entreprise tâchera de mériter la confiance et être à la hauteur des attentes de son client.

« Nous sommes heureux d'avoir signé ce contrat de prestation de services avec la BIG, qui est l'un des acteurs majeurs de l'écosystème bancaire en Guinée. Nous remercions la Banque Islamique pour la confiance qu’elle a placée en nous. Nous remercions également monsieur le Directeur Général de la BIG pour son implication personnelle dans la matérialisation de ce partenariat. En tant que premier responsable d'Africaguinee.com, je m’engage au nom de toute mon équipe, à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance, en respectant scrupuleusement les engagements pris dans le cadre de ce contrat, qui nous l'espérons, sera bénéfique pour nos deux entreprises. Tout comme d'autres compagnies avec lesquelles nous travaillons déjà depuis des années, la Banque Islamique de Guinée saura qu'elle a frappé à la bonne porte. Chez nous, la confiance se mérite. Et c’est pourquoi, de nombreuses entreprises qui évoluent dans divers domaines, nous font confiance », a promis M. Boubacar 1 Diallo.

A propos de la BIG

Créée en 1983, la Banque Islamique de Guinée (BIG) est la première banque privée en République de Guinée. Elle est membre du groupe Tamweel Africa Holding qui regroupe quatre (04) banques islamiques dans la sous-région Ouest Africaine : Banque Islamique du Sénégal (BIS), Banque Islamique du Niger (BIN), Banque Islamique de la Mauritanie (BIM).

Son objectif principal est de participer au développement de l’économie guinéenne en proposant des solutions de financement islamiques et des services bancaires conformes aux principes de la sharia et parfaitement adaptés aux besoins des opérateurs économiques des différents secteurs : commerce, BTP, agriculture etc …

Pour être plus proche de sa clientèle, elle a développé un réseau d’agence aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays. Elle possède actuellement dix agences dont 5 à Conakry (Nafaya, Lambagni, Madina, Cimenterie et Constantin) et 5 à l’intérieur (Boké, Mamou, Labé, Kindia et Kankan).

A propos d’Africaguinee.com

Créé en 2006, Africaguinee.com est un site d’informations générales sur la Guinée, l’Afrique et le reste du monde. Membre du « Réseau des Médias sur Internet en Guinée », Africaguinee.com a été plusieurs fois primés meilleur site d’informations en Guinée.

Avec une quinzaine de collaborateurs basés principalement à Conakry et l'intérieur du pays, Africaguinee.com est devenu un média de référence en Afrique francophone. A la fois neutres et objectives, les informations et analyses fournies par le site sont des références sûres et crédibles pour les personnalités politiques, les institutions guinéennes, les organisations régionales et internationales, les chercheurs et ONG qui s'intéressent à la Guinée et l'Afrique.

Grâce à son sérieux, de nombreuses entreprises basées en Guinée et à l’étranger font aujourd’hui confiance à Africaguinee.com pour leurs activités de communication.

En 2018, Africaguinee.com a été classé parmi les 20 meilleures entreprises en Guinée par l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP).