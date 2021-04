Guinée : l'opposition épingle le régime Condé sur les récents "crimes"…

CONAKRY-De nouveaux crimes ont été commis en Guinée ! Deux citoyens ont été tués dans la ville de Kouroussa, ce week-end dans des manifestations.

Justice sera-t-elle rendue ? Telle est la grande inconnue. D'autant que 72 heures après la commission de ces crimes qui ont encore endeuillé des familles, le gouvernement n'a daigné piper mot. Du moins pour l'instant.

Jusque-là, aucun communiqué, ni de réactions des autorités sur les évènements malheureux survenus ce week-end à Kouroussa, en Haute Guinée. L'opposition quant à elle est montée au créneau pour dénoncer une "répression sauvage". Pour elle, il est inadmissible de répondre systématiquement aux revendications légitimes des citoyens par une répression aveugle et sanglante.

"Je condamne avec la plus grande fermeté les tueries perpetrées à Kouroussa par les forces de défense et de sécurité en plein mois de ramadan et adresse mes condoléances les plus émues aux familles des victimes et au peuple de Guinée ", a énergiquement condamné Cellou Dalein Diallo.

Le front anti-troisième s'est également fendu un communiqué dans lequel il accable le pouvoir, dénonçant un "terrorisme d'Etat". Abdourahmane Sano et ses alliés exhortent la communauté internationale à œuvrer pour sanctionner les auteurs et commanditaires des violations des droits humains afin d’arrêter les tueries lors des manifestations sociopolitiques.

A suivre…

