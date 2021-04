Féguifoot-Avertissements de la Fifa : Antonio Souaré sur la "corde raide"...

CONAKRY- C’est ‘’ l’imbroglio’’ total autour de la candidature d’Antonio Souaré au poste de président de la Féguifoot !

Un courrier de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), tombé hier soir, vient d'indiquer que sur la base des informations et de pièces fournies dans des correspondances qu'elle a reçues, M. Mamadou Antonio Souaré est sous le coup d’un jugement prononcé le 09 mars 2021 par la Chambre de jugement de la commission d’éthique de la FIFA. Une décision qui dit que l’actuel président de la Féguifoot a été considéré ‘’coupable’’ de violation du code d’éthique de la FIFA. Qu'est-ce que cela aura pour conséquence ?

En exclusivité au micro d’Africaguinee.com, le président de la Commission Electorale, Aboubacar Koita, a rappelé à qui veut l’entendre, qu’aucune instance ne peut décider de la validité ou non d’une quelconque candidature à la Féguifoot, à part la commission électorale.

‘’ Ce qui reste clair, personne ne peut décider de la candidature ou pas de M. Antonio Souaré. Seule la commission électorale peut décider de quoi que ça soit. Cela ne relève d’aucune instance à part la commission électorale’’ a précisé Aboubacar Koita.

Dans son courrier adressé à la FGF, la FIFA a rappelé que l’art 33 des statuts de la FGF (édition 2020), stipule entre autres que les membres du comité exécutif de la FGF doivent « ne pas avoir été jugé coupable de violation code d’Ethique de la Fifa et ou la CAF et où de la FGF durant les 5 années précédant la candidature ». Cette disposition risque de rattraper M. Souaré, candidat à sa propre succession.

‘’ Nous avons reçu le courrier et dans les heures à venir, la commission électorale en termes de précision va livrer un communiqué dans lequel nous allons donner les explications nécessaires par rapport à cela. Compte tenu des enjeux, nous évitons de faire des commentaires individuels. Le courrier dont vous faites allusion est arrivé tard dans la soirée d’hier, on a déjà fait une séance de travail (…), et le résultat ne tardera pas’’ nous a confié président de la Commission Electorale, Aboubacar Koita.

A suivre…

