Me Djibril Kouyaté, bâtonnier : "Pourquoi nous avons décidé d'entrer en grève…"

CONAKRY-Les choses se compliquent davantage au sein de l’appareil judiciaire guinéen. Partis en grève pour protester contre la "non-exécution des décisions de justice", les huissiers de justice viennent d'obtenir un soutien de taille. En guise de solidarité, le barreau de Guinée ont rejoint le mouvement des huissiers de justice. Conséquence : un arrêt total des activités judiciaires. Les audiences dans les tribunaux seront paralysées aussi longtemps que durera ce débrayage.

Contacté par Africaguinee.com, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée nous a expliqué les raisons qui ont poussé le barreau à rejoindre le débrayage des huissiers. Selon Djibril Kouyaté, les huissiers de justice sont en amont et en aval des décisions de justice.

« Nous avons rejoint le débrayage des huissiers de justice parce que nous travaillons avec eux. Les huissiers sont en amont et en aval des décisions de justice. Pour introduire une instance en justice, il faut passer par les huissiers, en toute matière. En civil tout comme en pénal des fois, il faut la citation. Quand il faut passer par la procédure de la citation, ils sont là au début et à la fin, à l’entrée comme à la sortie. Donc, si eux ils décident débrayer, il va de soi qu'on soit qu’on soit avec eux, qu’on soit solidaire de leur mouvement, qu’on les soutienne. C’est pourquoi nous aussi, on a décidé d’aller en débrayage. On les suit, nous sommes avec eux, nous les accompagnons. Quand ils mettront fin à leur mouvement, nous aussi on reprendra en même temps », a expliqué le bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée.

La conséquence directe de ce débrayage, va être l’arrêt total de l’appareil judiciaire. Maître Djibril Kouyaté annonce toutefois que le barreau de Guinée va ouvrir parallèlement des négociations avec les autorités afin de satisfaire les revendications des huissiers de justice.

« Nous allons entrer en négociations avec les autorités parce qu’à notre assemblée générale, il a été décidé le boycott des audiences mais aussi de rentrer parallèlement en négociations avec les autorités. Nous allons nous approcher des autorités et parler avec elles, les amener à accepter que les décisions de justice soient exécutées. Parce qu’il n’y a pas de justice sans exécution des décisions de justice. En tant que citoyen mettez-vous à la place des huissiers, vous avez une décision de justice et elle n’est pas exécutable, à quoi bon l’avoir ? », a indiqué maître Djibril Kouyaté.

Affaire à suivre

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023