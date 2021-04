Guinée : Quand Cellou "enseigne" Alpha Condé comment "gouverner"…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo a réagi ce samedi 17 avril 2021 sur la promesse du Président Alpha Condé, de produire 25 millions de poulets par an en vue de favoriser l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Avec la stratégie du Chef de l'Etat, l'opposant exprime des inquiétudes pour l'avenir des fermiers locaux. Selon lui, Alpha Condé qui dit vouloir aider la Guinée, n'adopte pas la bonne approche. Explication.

"J’ai appris que monsieur Alpha Condé veut produire 25 millions de poulets en Guinée. Papa promesses a fait encore une nouvelle promesse. Mais c’est une promesse qui m’inquiète parce que nous avons des compatriotes qui se sont engagés, qui ont investi dans la filière avicole. Mais le fait qu’Alpha soit un homme de désordre et qui manque de stratégie de mise en œuvre de ces genres de projets, je vais vous expliquez pourquoi.

Aujourd’hui, il y a des centaines de guinéens qui ont des fermes avicoles, ils auraient dû accroitre leurs productions mais ils se heurtent à des contraintes. Si vous voulez aider la Guinée, ce n’est pas en créant une grosse entreprise d’Etat qui se substitue aux citoyens. Mais c’est d’aider les citoyens qui se sont engagés dans la filière et qui ont investi beaucoup d’argent pour lever les contraintes de ces investisseurs guinéens.

Parmi ces contraintes il y a les aliments. Il n’y a pas de fabrication industrielle d’aliments. L’Etat aurait pu créer une industrie pour fabriquer les aliments pour que ces investisseurs-là, ces fermiers puissent accéder à des aliments de qualité scientifiquement conçus pour les poulets.

En ce moment, ils peuvent aider les fermiers à produire davantage. Après les aliments, il y a les poussins, on peut s'organiser pour que l’Etat fasse en sorte que les poussins soient produits localement en grande quantité dans le respect des normes.

Aujourd’hui, chaque fermier importe ses poussins d’Europe. Il faut créer un centre pour que les fermiers puissent venir acheter les poussins. Et puis créer peut-être, à côté, une mission d’encadrement. C’est ces gens-là qu’il faut au lieu de créer une entreprise d’Etat pour se substituer à eux. Mais les communistes ont des stratégies comme ça. On veut accroitre l’offre d’un bien, au lieu d'encourager le secteur privé en mettant en place des mécanismes qui permettent de les appuyer.

Aujourd’hui si l’Etat créé une entreprise qui va produire 25 millions de poulets, à supposer que ça marche, -parce que c’est une promesse d’Alpha Condé, ça peut être comme les autres, même dans cette hypothèse, ils vont mobiliser les ressources auprès d’une banque internationale, elle sera subventionnée nécessairement pour tuer ceux qui sont engagés dans la filière. Alors que la solution c’est d’aider la filière à se développer en apportant à ceux qui sont du secteur privé en levant les contraintes qui bloquent l’extension des fermes.

L’autre troisième condition, c’est le financement. Ils ont dit que Banque va donner de l’argent à la Guinée, il fallait mettre en place à la banque des lignes de crédit destinées au secteur pour que les gens puissent accéder au crédit, procéder à l’extension de leurs fermes. Avec ça, les gens allaient étendre leurs fermes et créer des emplois et faire face à la demande nationale et même exporter. C’est comme ça il faut faire".

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com