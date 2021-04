La frustration grandit chez certains citoyens à Kouroussa: "Nous souffrons…"

KOUROUSSA-Des citoyens de nombreuses villes de la Haute Guinée ruminent leur colère par rapport au manque de certains besoins sociaux de base, notamment l'eau et l'électricité. Dans la ville de Kouroussa, certains n'arrivent plus à contenir leur frustration.

Dans la nuit du jeudi à vendredi 16 Avril 2021, de nombreux jeunes se sont rassemblés dans la commune urbaine pour exiger une meilleure desserte du courant électrique dans les différents quartiers de la ville.

Ils disent en avoir ras-le-bol d'être toujours le parent pauvre de la région, considérée comme le bastion du parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel.

" La ville de Kouroussa a beaucoup souffert et nous continuons encore de souffrir. Cette situation ne peut plus continuer. Notre ville est la plus oubliée de la région de Kankan. A partir de maintenant, nous comptons arrêter toutes les activités si on ne nous règle pas ce problème de courant", a confié un jeune de Kouroussa qui avait pris à la manifestation d'hier.

Ce vendredi 16 avril 2021, les jeunes manifestants se sont entretenus avec les autorités locales de Kouroussa, autour de cette problématique. En Haute Guinée, la ville de Kouroussa n'est pas la seule qui est confrontée à des difficultés liées à l'accès à l'eau et à l'électricité.

Kankan, le chef-lieu de la région fait face au même problème. Le mouvement de contestation qui revendiquait dans cette préfecture, a été étouffé grâce à l'implication de la notabilité. Ses leaders sont traqués par les services de police.

Facély Sanoh,

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Kankan