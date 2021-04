INTEGRA: renforcement des capacités opérationnelles de l’AGETIPE.

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a remis, ce vendredi 16 avril 2021, des équipements à l’agence générale d’exécution des travaux d’intérêt public pour l’emploi (AGETIPE). Ces équipements permettront le renforcement de leurs capacités opérationnelles.

L’AGETIPE appuie le programme INTEGRA depuis 2018 dans la réalisation de son parcours d’intégration à travers le volet construction et gestion durable des infrastructures et dans la réalisation des chantiers-écoles. Mis en œuvre par l’agence ENABEL, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, ces parcours d’intégration sont des dispositifs de renforcement de l’employabilité des jeunes. Ils s’articulent autour de la formation pratique des jeunes adultes sur les compétences clés en milieu de travail pour leur apprendre un métier technique et faciliter leur insertion professionnelle à la sortie du parcours. Avec l’apport technique de l’AGETIPE, ce sont déjà trois infrastructures qui ont été réalisées et 650 bénéficiaires qui ont accru leur employabilité à travers les chantiers-écoles et la formation.

Pour dynamiser cette collaboration fructueuse, le Programme INTEGRA a donc procédé à la remise d’un lot d’équipements à l’AGETIPE, composés d’équipements informatiques, d’équipements de chantier et de matériels de bureau. Lors de la remise solennelle, le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune, Mr Sidiki TOURE, a exprimé sa satisfaction : « Je remercie le programme INTEGRA, pour les nombreux actes posés en faveur de l’émergence du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune et de ses directions. Ce don matérialise la bonne collaboration entre l’agence Enabel et L’AGETIPE, notamment dans la construction et la gestion durable des infrastructures pour le bonheur de la jeunesse guinéenne. »

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

