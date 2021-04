Espace Schengen : Plusieurs produits guinéens "bannis" en Europe…

CONAKRY- Plusieurs produits guinéens destinés à l’exportation sont bannis dans certains pays dont ceux de l’Union Européenne pour défaut de conformité aux normes. Il s’agit notamment de l’huile de palme, du miel, de la pâte d’arachide, de la poudre de piment, du beurre de karité et du café. Ces suspensions ont entrainé une baisse considérable de revenus des producteurs et intervenants de ces filières, induisant d’énormes pertes pour le pays.

C'est une annonce de la Ministre du Commerce qui vient de soumettre pour examen en seconde lecture un projet de Loi portant contrôle des denrées, marchandises et services, protection des consommateurs et répression des fraudes commerciales ainsi que ses textes d’application.

Ce jeudi en Conseil des Ministres, madame Mariam Soguipah Camara a rappelé que les réalités actuelles au niveau national ainsi que celles de l’environnement du commerce international des denrées alimentaires ont démontré les insuffisances de la Loi L/94/003/CTRN du 14 Février 1994, relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales.

D’où, selon elle, la nécessité d’initier une nouvelle loi pour prendre en compte les besoins exprimés par les consommateurs nationaux, mais aussi les nouvelles exigences formulées dans les cahiers de charge au niveau des exportations en vue de garantir la sécurité sanitaire des aliments.

"Les maladies d’origine alimentaire et les risques nouveaux relatifs à toutes les denrées importées et produites sur place deviennent un véritable problème de santé publique avec un impact négatif sur l’économie nationale", a indiqué la ministre.

Elle a aussi déploré la faiblesse des moyens et l’insuffisance de la qualité du contrôle de toutes les denrées notamment sur les polluants chimiques, les toxines biologiques, les organismes génétiquement modifiés, les allergènes, les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants alimentaires, les produits forestiers et ligneux, les produits animaux et halieutiques.

Sous réserve de la prise en compte des observations formulées par le Conseil des Ministres, le projet de Loi et ses textes d’application ont été adoptés ce jeudi. Le texte traite des questions suivantes :

- la protection des consommateurs contre les produits impropres à la consommation, en renforçant le contrôle sur les marchés sur toute l’étendue du territoire national, aussi bien pour les produits fabriqués localement que pour les produits importés ;

- la traçabilité des différents produits mis sur le marché national ; et

- le repositionnement de l’exportation des produits guinéens vers les marchés extérieurs à l’heure de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com