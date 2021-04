INTEGRA : Mamadou Saïdou Barry inaugure son centre de formation en couture Sogoré

Avec le soutien du programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA) financé par l’Union européenne, Mamadou Saïdou Barry, 32 ans, a inauguré le centre de formation en couture CFC Sogoré le 20 mars dernier. Situé à Concasseur-Hamdallaye, l’objectif de ce centre est d’assurer la formation d’une nouvelle génération de praticiens de l’habillement, suffisamment autonomes afin de se révéler artisans de leur vie.

Ce centre de formation est en partie le fruit de l’appui technique et financier du programme INTEGRA, mis en œuvre à travers le PNUD. D’une capacité d’accueil de 22 stagiaires, le centre Sogoré Création reçoit sa 1ère promotion de stagiaires exclusivement féminine. Ainsi, 11 jeunes femmes inscrites au parcours « débutant » viennent d’entamer la formation qualifiante en couture. Elles consolideront durant cette formation leurs aptitudes techniques et seront initiées au leadership et à l’entrepreneuriat. Le centre de formation en couture CFC Sogoré, propose également aux professionnels de la couture, un parcours de perfectionnement s’étalant sur 6 mois.

Madame Cécile Dounfagandouno, stagiaire inscrite au centre Sogoré nous confie ses espoirs : « je sens que je sortirai grandie de cette expérience et suffisamment outillée pour ouvrir ma propre maison de couture et, devenir ainsi une icône de la mode. Vous savez, après plusieurs formations dans des centres spécialisés, j’ai ressenti le besoin de consolider mes compétences dans ce domaine et c’est tout naturellement que je me suis adressée à M. Barry afin d’intégrer son centre de formation. »

Mamadou Saïdou Barry, le promoteur quant à lui, justifie la création de son centre en ces termes : « j’ai créé ce centre afin de lutter contre les maux dont souffrent la jeunesse guinéenne, à savoir la migration clandestine, le mariage précoce, les grossesses non désirées, le chômage. Je souhaite à travers ce centre, mettre à disposition de la jeunesse, mes modestes compétences afin de conférer une image distinctive aux professionnels de la couture. A date, nous avons 7 collaborateurs qui partagent avec moi, ce désir d’apporter une qualité et un savoir-faire irréfutable. Grâce à l'accompagnement du PNUD dans le cadre du programme INTEGRA, mon rêve devient réalité ! Je dois l’inauguration de ce bijou au programme INTEGRA. »

Rappelons que Mamadou Saïdou Barry , bénéficiaire du Programme INTEGRA a reçu pendant 6 mois un renforcement de capacités sur les fondamentaux de la gestion d’entreprise, d’une restructuration de son activité et a accédé à un fond d’amorçage qui lui a permis de démarrer son projet.

Le programme INTEGRA, se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15.000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

