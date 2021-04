Guinée : Cellou Dalein Diallo visé par un "complot"?

CONAKRY- L'opposant Guinéen Cellou Dalein Diallo est-il visé par un "complot" ? Le président de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) vient de révéler qu'il y a un "montage grotesque" qui le vise.

L'objectif serait de l'éliminer du jeu politique et donc de la course à la succession d'Alpha Condé, qui vient d'entamer un sextennat à la tête de la Guinée.

"Aujourd’hui Alpha Condé et les candidats à sa succession veulent que l’UFDG soit neutralisé. Parce qu’il a vu comment on s’est organisé lors des élections. À cause de ma capacité de mobilisation, de mon poids électoral et la résistance dont j’ai fait preuve, c'est pourquoi il faut nous coller un complot et faire un montage grotesque", a indiqué ce mercredi Cellou Dalein Diallo, chez nos confrères d'Espace Fm.

Pour l'heure, le Gouvernement n'a pas réagi à cette accusation de l'opposant. Le RPG arc-en-ciel non plus.

Toutefois faut-il préciser que l'ancien Premier ministre est sous le coup d'une procédure judiciaire dont les contours ne sont pas encore dévoilés par la justice. Un parquet de Conakry a pris un acte depuis octobre dernier, qui l'interdit de sortir du territoire national.

A suivre…

Africaguinee.com