Kankan- Fratricide à Djankana : M.C tue son frère à l'aide d'un couteau...

KANKAN- Un acte de fratricide s'est produit dans la préfecture de Kankan, en Haute Guinée ! Dans le district de Djankana, un jeune homme a poignardé à mort son propre frère.

A l'origine, c'est une histoire de dette qui opposait les deux frères. Et M.C a mortellement poignardé son frère lors de la dispute. Rencontré ce Mardi 13 Avril 2021 par correspondant, le président du district de Djankana, a expliqué les circonstances de ce drame.

"J’étais à la maison, le grand-frère de la victime est venue me rencontrer en me confiant que son petit a été poignardé à mort. Pour éviter des affrontements sanglants, j’ai sensibilisé la famille et les services de sécurité sont venus. Pendant ce temps, celui qui a été agressé était déjà mort. Mais c’est une affaire de dette qui a viré au drame", a expliqué M. Lanciné Kakoro, le président de district de Djakana.

À rappeler que, M.C se trouve actuellement dans les mains des services de sécurité de la ville de Kankan, pour le meurtre de son frère.

Nous y reviendrons!

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com