Covid-19 : Le "variant britannique" signalé en Guinée...

CONAKRY-Le variant britannique de la covid-19 qui "affole" l'Europe occidentale, vient d'être signalé en Guinée ! L'annonce a été faite ce mardi 13 avril 2021 par le Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.

Dr Sakoba Keita n'est cependant pas tellement alarmiste. Appelant au respect strict des mesures sanitaires, il a précisé que ce sont les résultats des premières analyses faites au laboratoire Guinéo-européen qui l'ont prouvé.

"On ne sait pas combien de variants existent (...). Pour le moment la Guinée peut se frotter les mains. Car selon les résultats des premières analyses, on a que quelques variants (Britannique). Les autres variants qu’on appelle : brésilien et sud-africain, pour le moment, sur l’échantillon qu’on a vu, on n’en a pas trouvé. Cela ne veut pas dire que si on analysait tous les échantillons qu’on n’allait pas en trouver.

Mais à partir des échantillons qu’ils ont analysés au laboratoire ici, (Guinéo-européen), ils n’ont pas trouvé d’abord d'autres types de variants. Ce qu’ils ont trouvé, c’est le virus qui est là depuis le mois de mars 2020 sur lequel les vaccins qu’on a, sont efficaces. On ne sait pas quand les autres (variants) vont arriver. Car les gens sont en mouvement avec les voyages d’entrée à travers les vols. Tout ceci, c’est pour dire que le port des bavettes doit être observé", a indiqué Dr Keita au cours d'une conférence de presse à Conakry.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com