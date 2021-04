Alpha Condé : "Ce que je demande aux fidèles..."

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a adressé un message aux fidèles musulmans guinéens, qui, à l'instar de leur coreligionnaire du monde, ont entamé ce mardi 13 avril, le jeûne du mois de Ramadan.

Alors que ce mois de pénitence arrive pour la deuxième année consécutive, dans un contexte de crise sanitaire due à la Covid-19, le Chef de l’Etat exhorte au respect strict des mesures sanitaires déjà en vigueur.

"J'exhorte tous les fidèles au respect strict des mesures sanitaires actuellement en vigueur", a-t-il lancé.

Son principal opposant Cellou Dalein Diallo a exprimé, lundi sa solidarité aux familles vulnérables, critiquant la hausse des denrées sur le marché et les casses.

"Ce mois de prieres, de piete religieuse mais aussi de solidarité et de partage, arrive dans un contexte particulierement difficile en raison des restrictions liées à la crise sanitaire, la flambée des prix des denrées de première nécessité et la démolition par le gouvernement des habitations et des commerces de milliers de nos compatriotes", a dénoncé l'opposant.

A suivre…

Africaguinee.com