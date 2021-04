La grogne s'amplifie dans les ENI : Des manifestations dans plusieurs villes

Les annonces prometteuses du Gouvernement n'auront rien changé. Des centaines d'étudiants ont battu le pavé ce lundi dans certaines villes du pays.

Après ceux de Kankan la semaine dernière, les élèves maîtres des Ecoles normales des instituteurs (Eni) de Dubréka, Kindia et de Labé ont simultanément manifesté, ce lundi 12 avril 2021 au sein de leurs établissements respectifs contre le retard du paiement de leurs bourses d’entretien du premier et 2e trimestre.

« Sans l’argent, pas de cours, pas de stage » ont-ils scandé pour exprimer leur ras-le bol.

« L’objectif de notre manifestation est de réclamer le paiement de notre bourse de deux trimestres. Si nous ne sommes pas payés aujourd’hui, il n’y aura pas de stage, ni de cours et rien ne sera fait au sein de l’ENI de Kindia. Nous voulons nos deux trimestres », réclame Ibrahima Sory Sylla, élève maitre en première année.

Le samedi, le ministre du Budget a rassuré que le paiement allait commencer ce lundi 12 avril 2021. Cette annonce n'a pas été suivie d'effet.

Dans les ENI on parle de retard. « Il s’agit du retard accusé suite au paiement des bourses. Mais, nous leur demandons d’avoir confiance à la déclaration du ministre du Budget qui a promis de payer les pécules des élèves maîtres des dix ENI de la Guinée », a invité Lamine Kaba Directeur de l’ENI de Kindia.

A Dubréka, les élèves maitres accusent les responsables de leur avoir fait payer les frais de l'inscription et de réinscription. Chose qu'ils dénoncent.

« L'enseignement supérieur et l'enseignement technique c'est deux départements différents. Et la revendication n'est pas la même. Nous, à l'enseignement technique, l'inscription c'est 70 mille Gnf et la réinscription c'est 50 mille Gnf alors que l'enseignement supérieur c’est entre 200 et 250 mille Gnf. Ces frais d'inscription et de réinscription nous permettent d'acheter du matériel pour le fonctionnement de nos écoles et en même temps entretenir l'administration scolaire pour le stage et autre. Quand ils font des revendications, nous ne pouvons que les transmettre à l'autorité supérieure. Mais ce qui est sûr, les dispositions sont prises pour le règlement de leurs primes d’incitation. À l'heure où je vous parle, la DAF est à la Banque centrale pour la sortie de l'argent. Ils auront ces primes dans la semaine», a rassuré Dr Amadou Oury Bah, directeur de l'ENI de Dubréka.

La Rédaction