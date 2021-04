Alpha Condé-Mamadou Sylla : Le début de la discorde ?

CONAKRY- Alors que tout semblait aller pour le mieux entre eux, voilà que le chef de file de l’opposition vient faire une sortie fracassante contre le chef de l’État. Faisant allusion à Alpha Condé, Mamadou Sylla estime que celui « n’a jamais géré même un quartier ne pourra pas développer un pays ». Cela sonne-t-il le début de la discorde entre les concepts "gouverner autrement'' et ''s'opposer autrement''?

« C’est quelqu’un qui n’a jamais géré. Administrativement, il n’a jamais été même chef de quartier. Il manque d’expérience administrative. Il ne connait rien dans ça. Tout ce qu’il connait c’est la politique, monter et descendre. Maintenant, on lui donne un grand pays. Qu’est-ce qu’il pourra en faire ? la Guinée a tout car elle a tous les moyens pour se développer. Il doit écouter les gens, les sages qui sont à côté de lui. Normalement, en 10 ans de gestion quel que soit le niveau de l’élève, il devrait apprendre quand même à bien faire les choses », a fustigé le député Mamadou Sylla. en conférence de presse samedi 10 avril 2021.

Selon la loi, un budget de 5 milliards Gnf est accordé au chef de file de l’opposition à raison de 500 millions par mois. « Un an après l’installation du parlement, nous n’avons pas reçu aucun franc. Le président refuse de nous donner notre droit. La présidence a un milliard et demi par jour. Aujourd’hui, il veut lui-même mettre une corde sur mon cou pour essayer de tirer chaque fois que je vais bouger. Le gouvernement est installé depuis 14 janvier. La période grâce est finie. L’autrefois quand il m’a reçu, il m’a dit qu’il y a trop (…) je vois toutes les têtes là. Il a cité nommément certains. Comme il connait la capacité de tous ces gens, il veut vraiment faire je ne sais pas quoi. C’est à cause de cela, peut-être, qu’il a perd de nous donner les moyens que la loi nous a accordé. Toutes les institutions souffrent beaucoup pour avoir leurs miettes parce qu’en réalité personne n’est indépendant. Tout est rattaché à lui. Il a la corde au cou de tout le monde. Il faut qu’il soit de bonne humeur pour qu’il te donne. C’est lui qui ordonne tout », a dénoncé M. Sylla.

Concernant le mémo qu’il a remis au président Alpha Condé, le 2 mars 2021, M. Sylla a indiqué que celui-ci est resté sans réponse jusqu’à présent. « Notre motivation c’est d’aller très vite. Mais, on trouve que le président n’est pas au même rythme ou il ne veut pas aller très vite, on ne sait pas pourquoi. Après lui avoir déposé le mémo, il avait dit de l’envoyer au Premier ministre qui préside le cadre de dialogue. 3 mois après la création de ce cadre de dialogue, la structure n’a pas été meublée jusqu’à présent. Rien n’est fait. Non seulement, on n’a pas eu la réponse à notre mémo, on ne s’est pas arrêté là. On a continué à travailler. On a fait deux autres mémos qu’on a envoyés par courrier, on a les accusés de réception. Cela veut dire qu’il y a 3 mémos maintenant. On ne va pas se fatiguer, on va continuer à travailler. C’est pourquoi, on a dit qu’on va rendre compte à chaque fois pour que le peuple puisse savoir », a laissé entendre le président de l’UDG.

Abdoul Malick Diallo

Africaguinee.com

(00224) 669 91 93 06