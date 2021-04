Guinée: Cellou "epingle" Alpha Condé avec de nouvelles révélations

CONAKRY-Ce sont des révélations "accablantes". L'opposant Cellou Dalein Diallo dénonce une série de contrats signés par le Gouvernement dans le domaine des infrastructures routières. Le leader de l'UFDG soutient qu'aucun kilomètre de route n'a été réalisé dans le réseau inter urbain. Une situation qui s'explique selon l'ancien Premier ministre, par les détournements des fonds.

"Lorsqu’on regarde la loi des finances vous avez le sentiment que la région de Kankan absorbe la plus part du budget d’investissement. En 2015 c’était 61% mais les fonds n’étaient pas investis. C’est dans le budget, c’est voté par l’Assemblée Nationale, ils octroient les marchés, on sort l’argent et on se le partage. Exemple : la meilleure illustration de ce bradage, c’est la route Kissidougou-Kankan. Le gouvernement a fait semblant de la faire.

Un contrat de 300 millions d’euros a été conclu avec un ami de Alpha. Le prix du kilomètre, c’est 3 fois plus le prix normal. C'est 1.500 000 euros le kilomètre alors que le coût du kilomètre dans la zone, c’est dans les environs de 500 000 euros à l’époque. Ils facturent le kilomètre à 1 500 000 euros, ils demandent à la banque centrale de faire délivrer une garantie pour l’entreprise, on sort près de 100 millions d’euros, il n’y a pas eu un kilomètre réalisé. Le contrat a été résilié parce qu’on l’avait dénoncé. Ils font attention à ce qu’on dit parce qu’on dit la vérité.

L'argent est sorti, il n’y avait pas de mission de contrôle, il n’a pas de travail, mais dans le budget c’était inscrit 300 millions (d'euros) pour faire la route.

J’avais dit aux jeunes de Kankan qu'il n’y a pas eu un kilomètre de route de plus là-bas en dehors de ce que le Général Lansana Conté a laissé : tous les ponts et toutes les routes qui existent là-bas ont été faits pendant le règne du Général Conté (...) Depuis 10 ans, ils n’ont pas pu faire un kilomètre dans le réseau interurbain", a révélé Cellou Dalein Diallo.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com