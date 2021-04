Grogne des étudiants dans les ENI: Alpha Condé prend les choses en main

CONAKRY-Alors que la ‘’rumeur’’ enfle sur un prétendu refus du gouvernement à payer les primes des enseignants et élèves-maitres, le Président Alpha Condé a pris les choses en main.

A Kankan, des étudiants ont manifesté cette semaine à cause de cette situation. Pour calmer la colère, l'exécutif annonce avoir pris toutes les dispositions pour régler cette situation.

‘’ Je pense qu’il n’y a pas de blocage chez le ministère du budget où les crédits existent. Il est évident que nous avons fini le premier trimestre de l’année 2021. Comme les payements des primes c’est par trimestre, toutes les dispositions sont prises. Dès lundi, l’argent sera disponible, nous avons mobilisé tout le pool financier y compris la mission de supervision pour le payement de ces primes. Donc je tiens à rassurer les élèves-maitres que les primes qui sont dues, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour les payer’’ a précisé le ministre du budget.

Ismaël Dioubaté souligne dans ses explications que le chef de l’Etat imprégné de cette situation a pris les devants pour permettre aux élèves maitres de rentrer en possession de leur dus.

‘’ Vous le savez par vous-même que le président est un enseignant, c’est un professeur donc il connaît c’est quoi une prime à payer au corps enseignant et aux élèves-maitres. Donc il n’y a aucun blocage, le montant est disponible et l’équipe financière le SAF et tous les superviseurs sont disponibles pour commencer le paiement. D’ici la fin de cette semaine les dix ENI vont être payées. Je tiens à rassurer au nom du président de la république de son premier ministre et du gouvernement que les élèves doivent continuer à aller dans les classes, puisque c’est budgétiser, payer et disponible’’ a-t-il rassuré.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13