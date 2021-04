Condamnation d'opposants : "ce sont des innocents", selon le FNDC

CONAKRY- Le front anti troisième mandat a réagi sur la condamnation de certains de ses responsables dans la ville de Nzérékoré. Par la voix de son responsable chargé des stratégies, le FNDC a estimé que ce sont des innocents qui ont été condamnés.

"Le Tribunal de Première instance de N’Zérékoré a rendu enfin sa décision dans le dossier concernant les responsables et militants du FNDC.

Ces patriotes étaient poursuivis pour des faits imaginaires d'une extrême gravité allant de l'incitation à la violence au meurtre en passant par l'incendie volontaire, des infractions criminelles pour l’essentiel. À l'issue des débats, les juges bien qu'étant au service de Alpha Condé, ont fini par reconnaître à leur corps défendant qu'ils ont été saisis d'un dossier vide et qu'ils ont perdu leur temps à siéger sur des banalités. Mais comme il faut permettre à la Justice de sauver la face, ils ont condamné des innocents pour fait de manifestations à une peine assortie de sursis, en pensant qu'il s'agit d'un moindre mal. C'est ce genre de décisions qu'on appelle des " décisions bâtardes " c'est-à-dire des décisions qui prouvent que le juge n'est pas convaincu de la culpabilité des personnes poursuivies mais ne veut pas non plus les relaxer. Voilà la gymnastique à laquelle se livrent nos juges. Ils veulent toujours faire plaisir au pouvoir.

Depuis que la justice guinéenne a commencé à statuer sur des dossiers concernant des membres du FNDC ou de l'opposition, très rares sont ses décisions qui sont justifiées. Mais ce n'est pas avec des décisions de justice rendues pour les besoins de la cause que le combat du FNDC prendra fin.

L'engagement et la détermination du FNDC sont à la mesure de sa volonté de contribuer à l'avènement d'une véritable démocratie en Guinée. Ni la répression policière sauvage ni les décisions de justice de complaisance ne viendront à bout de cet engagement et de cette détermination.

Les magistrats doivent comprendre cependant qu'autant Alpha Condé auquel ils obéissent aujourd'hui au doigt et à l'œil s'en prend à ceux d'entre eux qui l'ont jugé en 2000, autant ils seront eux-mêmes cloués au pilori demain. Et ils ne diront pas qu'ils ne pouvaient rien puisque toutes les garanties d'indépendance leur sont offertes. Ils sont mieux payés et ils sont protégés par le Conseil supérieur de la magistrature".

SEKOU KOUNDOUNO responsable des stratégies et planification du FNDC.