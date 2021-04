Ministère de l’hydraulique : Mamadou Diouldé Diallo reprend les rênes de la SEG…

CONAKRY-Après 11 mois passé à la tête de la Société des Eaux de Guinée (SEG), Patrice Pépé Loua a cédé officiellement sa place à Mamadou Diouldé Diallo ce vendredi 9 avril 2021. La cérémonie de passation de service a mobilisé plusieurs cadres du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement ainsi que des responsables de la Société des Eaux de Guinée (SEG).

Précédemment secrétaire général du Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, Mamadou Diouldé Diallo a bénéficié de nouveau, de la confiance du président de la république qui lui a confié pour la seconde fois la conduite de Direction Générale de la SEG, poste qu’il a occupé pendant une décennie (2010-2020).

Dans son discours de circonstance, le nouveau Directeur Général de la SEG a, au nom de toute sa famille et au nom de tout le personnel de la Société des Eaux de Guinée, a remercié le chef de l’Etat pour la confiance renouvelée en sa "modeste personne".

« Au nom de ma famille toute entière, de mes proches et au nom de l’ensemble des travailleurs de la SEG je remercie une fois de plus le président Alpha Condé pour cette confiance renouvelée. Je lui promets d’utiliser toute mon énergie pour accomplir cette noble et exaltante mission qu’il m’a confiée à travers le soutien de l’ensemble des travailleurs de cette société », a formulé le DG entrant avant de se projeter vers ses priorités.

« Je m’impliquerai plus qu’avant auprès de toutes les parties notamment les sociétés et les autorités préfectorales de Siguiri pour la reprise rapide et l’achèvement du projet d’addiction d’eau potable et moderne dans cette localité. Je rappelle que dans les états statistiques de la SEG, Siguiri a l’un des taux de recouvrement les meilleurs, d’où la nécessité de rapidement terminer cet investissement », a annoncé Mamadou Diouldé Diallo avant de faire une promesse au personnel de la Société des Eaux de Guinée.

« Aux travailleurs de la SEG, je m’engage de relever tous les défis avec votre soutien et je vous rassure que vos acquis au niveau de cette société seront payés. Le 13ème mois sera payé, la prime de la scolarité sera payée, les primes d’astreinte seront payées, la prime du pèlerinage de Boffa sera payée et la prime du mois de Ramadan sera payée. Il vous appartient de me dire s’il faut le payer en gros ou en détail », a promis le nouveau Directeur Général de la SEG.

Avant d’inviter le personnel de la SEG de soutenir Mamadou Diouldé Diallo dans sa nouvelle mission, le Directeur Général sortant a, à son tour remercié le président Alpha Condé et le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement de l’avoir permis de diriger cette société pendant près d’un an.

« J’exprime mes sincères remerciements au président de la république et à son ministre d’Etat, ministre de l’hydraulique et de l’assainissement pour l’œuvre grandiose accompli. A mes collaborateurs, je tiens à vous rassurer de ma disponibilité partout où besoin se fera. J’exhorte tout le personnel de la SEG d’apporter tout votre soutien au nouveau Directeur Général afin d’atteindre les objectifs qui nous ont assignés par le gouvernement. Je rassure également au nouveau Directeur Général de ma contribution pour l’œuvre commune », a laissé entendre Patrice Pépé Loua.

