LDC Africaine : Gnagna Barry et ses coéquipiers du Horoya face à leur destin…

CONAKRY- C’est un match décisif pour le champion de Guinée en titre ! Match comptant pour la 6ème et dernière journée des phases de groupes de la LDC, le Horoya AC qui affronte les Kaizer Chiefs d’Afrique du Sud se trouve confronté à deux enjeux majeurs.

Les rouge et blancs, qui occupent la seconde place de leur groupe jouent ce samedi 10 avril 2021 sans leur gardien vedette médaillé de bronze du dernier CHAN.

Moussa Camara ‘’Pinpin’’, ne fait pas partie de la liste des 24 joueurs convoqués par le sénégalais Lamine N’Diaye. Le goal keeper sélectionné dans le Syli senior et qui a relégué Khadim N’diaye (International sénégalais, qui a joué une coupe du monde) est forfait pour ce match en raison d’un cumul de cartons.

En plus de son carton lors du second tour, Moussa Camara a écopé de deux autres cartons jaunes (contre Petro Athlétic à Luanda et Kaizer Chiefs en Afrique du sud).

Le second embarras auquel est astreint le Horoya Athlétique Club de Conakry est d’éviter la défaite. Il suffit à Gnagna Barry et ses coéquipiers de faire un match nul pour se retrouver au prochain tour de cette compétition interclubs de la CAF. Cette rencontre prévue ce soir à 19 heures au stade de Nongo.

