Guinée : Alpha Condé face à un obstacle de taille...

CONAKRY-Alpha Condé ne cesse de répéter : son ambition est de faire de la Guinée la deuxième puissance économique en Afrique de l'Ouest, derrière le Nigéria. Sauf que le chemin pour y arriver est parsemé d'embûches. Explications.

La relance économique, ambition phare nourrit par Alpha Condé, fait face à obstacle de taille. La capacité d'absorption de la Guinée est très faible. Actuellement, il se situe autour de 40%. Ce qui veut dire, même en ayant les ressources financières requises, le pays est incapable de les utiliser. Une des tares qu'il va falloir juguler pour parvenir à l'objectif que s'est fixé le président Alpha Condé.

"La capacité d’absorption de notre pays est relativement faible parce que ça tourne autour de 40%. Il est question de prendre des mesures pour remédier à cette situation», a expliqué le ministre Mamadi Camara, en marge d'une réunion virtuelle avec la Banque Mondiale et le FMI.

La Guinée est confrontée à une double crise sanitaire qui a porté un coup sur son Economie. Le "Patron" du pool économique de la Guinée sollicite des institutions de Bretton Wood, un accompagnement accru.

Dans le cadre de l’appui budgétaire, le ministre Mamadi Camara sollicité de la Banque mondiale l’augmentation des 40 millions Usd et la réduction du délai de décaissement vu l’urgence due à la crise sanitaire.

« On a évoqué l’appui budgétaire portant sur 40 millions Usd. Comme je l’ai évoqué, il serait intéressant d’augmenter ce montant et d’accélérer le processus de décaissement. Pourquoi augmenter ? Parce que nous vivons encore avec le Coronavirus et auquel il faut ajouter maintenant Ebola par conséquent la lutte contre toutes ces maladies requiert des ressources financières importantes. Et la banque mondiale peut continuer à aider la Guinée», sollicite l'argentier guinéen.

Dans son rapport Africa’s Pulse d’avril 2021, la Banque mondiale a indiqué que l’économie guinéenne, tributaire du secteur minier, notamment l’exportation de la bauxite, devrait enregistrer une croissance robuste en 2021.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

