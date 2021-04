Culture de l'excellence : la société UMS récompense ses meilleurs chauffeurs…

BOKE- La Direction Générale de la Société UMS (United Mining Supply) a organisé la première édition "challenge chauffeur". L'objectif de cette initiative est de promouvoir et cultiver l'excellence au sein de son personnel. Les meilleurs conducteurs qui se sont illustrés au cours de l’année 2020 ont été récompensés. Pour cette première édition, 15 chauffeurs ont été primés.

Ce challenge est basé sur les qualités des informations résultant du comportement des conducteurs, notamment le respect d'un certain nombre de critères tels que : la vitesse, la discipline, la formation, le transport et le contrôle technique. La cérémonie de remise des prix aux lauréats s’est tenue à la base vie de ladite société à KABOE, ce vendredi 09 Avril 2021 à Boké en présence des responsables et du personnel de UMS. A cette occasion, le responsable communautaire, Moussa 2 Doumbouya a précisé que ce challenge s’inscrit dans le cadre de la récompense des meilleurs conducteurs à la mine courant 2020.

"C'est une manière pour nous de motiver et accompagner les plus méritants qui se sont donnés à fond pour le travail, mais aussi qui prennent soin de leurs équipements parce que sans équipements, le chauffeur ne peut pas être performant. C’est aussi pour les encourager à maintenir la performance, non seulement, avec de l’argent qu’ils utilisent, mais aussi, continuer à donner le mieux d’eux-mêmes dans la production, notamment le transport. C’est pour cette raison que la direction a initié d’accorder des primes aux 15 meilleurs conducteurs sur les 761 ici présents. La première place a reçu une prime symbolique de 20 millions. La 2e place, 60 millions répartis entre 4 personnes. Et 100 millions pour dix personnes au compte de la 3e place. Chaque année, nous allons procéder à cette distinction. Il y a un critère pour le choix. Il faut d’abord être élu au cours de deux trimestres au minimum sur les quatre pour être sélectionné parmi les candidats", a détaillé Moussa 2 Doumbouya.

Chez UMS, la formation continue est de mise. Chaque trimestre, tous les chauffeurs renouvellent leurs modules de formation. Le but est de les qualifier davantage en les amenant au respect de la sécurité.

« Il y a un système de formation continue chez nous qu’on appelle le recyclage. Chaque 3 mois, tous les chauffeurs passent dans la salle de formation pour renouveler les modules et les encourager au respect des consignes de travail et de sécurité tout en respectant le repos. Nous avions dix jours de travail et quatre jours de repos compensatoire qui est accordé à chaque équipe. Avec ce challenge, nous espérons que beaucoup d’entre eux vont prendre conscience de travailler mieux et se donner à fond, dans le sens positif. C’est pour cette raison que nous avons organisé cette année la première édition de "challenge chauffeur et chef de SEB". Le challenge chauffeur est individuel tandis que le challenge SEB est collectif. C’est une manière aussi de préserver les matériels et motiver les chauffeurs à travailler en respectant les normes. Nous voulons que la majorité soit éligible à ce challenge pour nous permettre d’éviter les risques liés au transport », a-t-il expliqué.

Lamine Diallo est l’un des bénéficiaires. Il a exprimé sa satisfaction. « Je me sens fier aujourd’hui d’avoir gagné ce prix challenge. Il m’a fallu respecter beaucoup de critères avant d’être lauréat de ce challenge. Parmi eux, il y a la discipline, la ponctualité, le respect de la hiérarchie, le respect des heures de départ et d’arrivée. Il y a aussi l'entretien du camion, mettre le travail avant toute chose. Les arrêts inutiles sont contrôlés tout est pointé par HSE. J’ai eu le challenge au 1er ; 2e et au 3e trimestre. Le message que j’ai à l’endroit de la direction c’est de la remercier d'abord, ensuite l'inviter à pérenniser cette initiative», s'est-il réjoui.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinee.com