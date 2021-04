France : un guinéen banni du sol français pour avoir menti sur son âge...

MONTPELLIER-Un migrant guinéen en situation irrégulière en France a été condamné mercredi 07 avril, avec un Bangladais et un Sénégalais, pour escroquerie. Il a été en même temps interdit de séjour en France, rapporte FranceInfo.

Interpellés la veille par la police de l’air et des frontières, à Montpellier, ce guinéen se faisait passer depuis plusieurs mois pour un mineur non accompagné, alors qu'en réalité il ne l'était pas. L’examen osseux des trois migrants a finalement prouvé qu’ils ont entre 7 et 20 ans de plus que l’âge qu’ils avaient déclaré aux autorités, notamment pour 2 d'entre eux à leur arrivée en Italie.

Mercredi, le TGI (Tribunal de Grande Instance) de Montpellier les (le guinéen, le sénégalais et le bangladais, ndlr) a condamnés pour escroquerie. Les deux premiers ont écopé de 3 mois de prison avec sursis et de 10 ans d’interdiction sur le territoire français. Le troisième sera reconduit à la frontière. L’enquête a été menée par les services de la police de l’air et des frontières.

"On a travaillé sur des faisceaux d’indices en vérifiant et comparant les documents présentés aux autorités des différents pays d’accueil en Europe", explique Laurent Siam, directeur interdépartemental de la PAF.

Des filières clandestines de passeurs

Pour le Conseil départemental de l’Hérault, chargé de l'accueil et de l'hébergement des mineurs non accompagnés, le préjudice approche les 400.000 euros. Les faux documents des migrants fuyant la misère ou le danger qui les menacent dans leur pays sont la plupart du temps fournis par ceux qui en profitent, les passeurs.

« Nous parvenons à démanteler une filière d’immigration clandestine chaque année », précise le commissaire divisionnaire Laurent Siam. La lutte contre les passeurs reste très discrète et la justice peu disposée à évoquer ce sujet polémique.

Avec France Info