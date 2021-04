Conakry: Témoignage choc de MK victime d'un pervers brouteur sur facebook...

CONAKRY-Un brouteur vient de tomber dans les mailles des filets de la gendarmerie nationale. Cet "escroc" a usurpé le nom du Colonel Balla Samoura sur Facebook pour faire du chantage à des jeunes filles. Son modus-opérandis est très spéciale.

Mamby Kaba, 19 ans, élève en 9ème année est celui qui se fait passer par Colonel Balla Samoura sur Facebook. Mais son jeu est terminé. Il a été arrêté par les services du Haut Commandant de la gendarmerie régionale de Conakry. L’une de ses victimes a accepté de témoigner sous couvert anonymat. Mademoiselle MK a failli tomber dans son piège. Mais grâce à sa prudence, elle a réussi à le faire démasquer. Selon elle, le sieur Mamby Kaba, lui a envoyé deux invitations sur le réseau social facebook qu'elle a accepté. Une fois l'invitation acceptée, le harcèlement suivi de chantage a commencé. Son récit est saisissant.

« Ce monsieur m’a envoyé une invitation sur ses deux comptes Facebook. Pour la première fois, il m’a écrit pour me saluer. Il m’a dit de lui indiquer où je suis. Je lui ai demandé si c’est réellement Balla Samoura, il m’a dit Oui ! Mais à chaque fois, c’est à 23 heures qu’il m’appelle. Je lui ai une fois demandé s’il n’est pas marié, il m’a dit qu’effectivement il est marié, mais que ça femme n’est pas là. Il m’a ensuite dit qu’il s’appelle Balla Samoura et qu’il travaille dans la commune de Dixinn. J’en ai parlé à maman qui m’a dit de ne pas le croire. Par la suite, dans nos échanges, il m’a demandé de lui faire une vidéo à caractère pornographique. Je lui ai demandé pourquoi ? Il m’a répondu que c’est juste pour lui faire du plaisir. Je lui ai fait savoir que mon éducation ne me permet pas de faire de telle chose. Il a rétorqué en disant que c’est mon problème. On a arrêté.

Le samedi dernier, il m’a encore envoyé une invitation sur son deuxième compte. On s’est salué et je lui ai encore demandé si c’est Balla Samoura ? Il m’a répondu par l’affirmatif. Je lui ai fait savoir que je détiens le contact de Balla Samoura, il m’a demandé comment est-ce que j’ai eu son numéro. Je lui ai dit que c'est à travers son premier compte, qu'il me l’avait remis. Mais ce numéro ne passe. Je lui ai demandé pourquoi ? Il n’a pas répondu.

Par la suite, il m’a invité à aller dans un hôtel pour qu’on se voie. Je me suis interrogée sur ses intentions. Je lui ai demandé de m’envoyer un de ses numéros joignables, il n’a pas accepté. Mais par après, il m’a appelé, je lui ai dit que je dois de l’argent à quelqu’un, une somme de 15 millions gnf. Il m’a dit, qu’il veut que je lui fasse plaisir d’abord pour résoudre mon problème. Il m’a dit, ‘’fais-moi une vidéo et tu m’envoies la photo de mes parties intimes’’. Je lui ai dit de patienter puisqu’on a un rendez-vous le soir à l’hôtel. Il m’a dit non, qu’il veut voir avant de toucher. Je lui ai dit : Il n’y a pas de problème. Mais j’ai insisté sur ma position. On a pris rendez-vous le soir. C’est en ce moment que j’ai appelé Colonel Balla Samoura, pour lui expliquer cette histoire tout en lui remettant le contact de cet individu », a expliqué Mademoiselle MK.

Interrogé sur son attitude, Mamby Kaba présumé coupable de cette usurpation d’identité, de fonction mais aussi de traitement de données personnelles non-autorisées, n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Il dit avoir agi parce que Colonel Balla Samoura est son idole et qu’il rêvait de le rencontrer. C’est dans cet élan qu’il a agi.

« Colonel c’est mon idole, j’ai créé le compte en l'utilisant parce que je l’aime. Au début, c’était juste pour m’amuser. Ma première intention c’était pour rencontrer monsieur Balla Samoura, parce que je l’aime depuis que j’ai commencé à le voir à la télévision. C’était la seule façon pour le rencontrer. Quand j’ai créé le compte, c’est les gens qui m’écrivaient, garçons et filles (…) pendant nos conversations, je lui ai quand-même demandé de m’envoyer les photos de son sexe et des vidéos» a reconnu le jeune élève.

Le chargé de communication adjoint au haut commandement de la gendarmerie nationale a rappelé que Mamby Kaba dispose de neuf comptes Facebook qu’il utilise pour faire du chantage aux filles. Face à cette situation, il a lancé un appel à l’endroit des populations.

« Le sieur Mamby Kaba dispose de neuf comptes sur facebook. Il envoie des invitations aux filles, une fois acceptée, il leur envoie des images nues tout en leur demandant de faire de même. A son actif, plus d’une vingtaine de filles sont tombées dans son piège. Le sieur Kaba se sert de ces images pour leur demander de l’argent ou les contraindre à un rendez-vous. Interrogé, il a reconnu les faits d’usurpation d’identité, de fonction mais aussi de traitement des données personnelles non-autorisées. Le Haut commandement de la gendarmerie et de la direction de la justice militaire, vu la recrudescence du phénomène, appelle les populations guinéennes à plus de prudence car tout est possible sur les réseaux sociaux » a lancé Lieutenant Aboubacar Saran Bangoura.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664è-72-76-28