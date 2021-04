Arrêté avec plus de 600 kg de drogue, Ibrahima Soumah se justifie: "Je fais ce boulot pour me marier..."

CONKARY-Ibrahima Soumah est un "dealer" pas comme les autres. Ce jeune qui vient d'être arrêté avec plus de 600 kilogrammes de drogue, par la gendarmerie, a invoqué un motif plutôt singulier pour justifier son activité illicite.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue dans le pays, la gendarmerie a réussi à mettre le grappin sur un présumé trafiquant de drogue, le 30 mars dernier, à Conakry. Selon le chargé de communication adjoint au haut commandement de la gendarmerie nationale, le trafiquant a arrêté en possession de 640 kilogrammes de chanvre indien au port de Boussoura.

Interrogé, le présumé narco trafiquant a reconnu être le propriétaire des colis de chanvre indien. Ibrahima Soumah, guinéen de nationalité se défend avoir fait ce travail pour pouvoir se marier. Il souhaite être pardonné par les autorités.

« La gendarmerie m’a attrapé avec le chanvre indien. Je l’ai acheté à Boussoura Port avec une femme qui s’appelle Aminata, une dame qui fait la navette entre Conakry et Sierra Leone. Depuis que j’ai acheté cette drogue avec cette dame, elle est partie sans jamais revenir. Maintenant j’ai eu le problème et je me retrouve dans les mains de la gendarmerie. Je demande pardon. Je suis rentré dans ça parce que j’ai un mariage à faire mais je n’ai pas les moyens. C’est pour cette raison que je fais ce boulot pour pouvoir me marier. Je suis au regret, je demande pardon et je ne vais plus répéter une fois que je serai libre parce que c’est quelque chose qui n’est pas bon. Je suis seul et c’est la deuxième fois que je fais ce boulot. Ces colis de 640 KG de chanvre indien qui sont là coûtent 14.700 000 francs guinéens. Je revends un colis entre 150 à 200 mille de francs guinéens", a-t-il expliqué.

Selon le chargé de communication du haut commandement de la gendarmerie, direction justice militaire, ce jeune travaille avec un réseau de trafiquants de drogue. Sa présumée complice est d’ailleurs activement recherchée.

« Le Sieur Soumah a déclaré qu’il a acheté ces 640kg de chanvre indien à 14 millions 700 mille francs guinéens avec une dame qui est activement recherchée par nos équipes. Il révèle qu’il appartient à un réseau de trafiquants de drogue entre la Sierra Leone et la Guinée, via la capitale Conakry. Malgré les efforts des services de sécurité fournis dans la lutte contre la drogue, ce fléau continue toujours à sévir dans notre pays. La gendarmerie reste à pieds d’œuvre pour traquer tous ceux qui se livrent à des telles pratiques dans notre pays », a prévenu le lieutenant Aboubacar Saran Bangoura.

Dans les heures à venir, le haut commandement de la gendarmerie, direction de la justice militaire va déférer le sieur Soumah devant les autorités compétentes pour qu’il réponde de ses actes.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinée.com

Tel : (00224) 664-72-76-28