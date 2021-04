Kassory Fofana : « La justice est en train de faire son travail… »

CONAKRY-Le Premier Ministre guinéen s'est exprimé sur la détention de certains acteurs politiques de l'opposition. Alors qu’il était face aux députés à l’hémicycle pour la présentation de la politique générale du gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana a tenu à répondre à une question d’un parlementaire qui s’inquiétait du sort réservé aux détenus politiques qui d’ailleurs occupaient des sièges à l’Assemblée Nationale comme Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Baldé, Ibrahima Chérif Bah, Abdoulaye Bah de Kindia et autres.

Même s’il soutient qu’il est ‘’respectueux’’ de l’indépendance des pouvoirs (Exécutif, Législatif et Judiciaire ndlr) et qu’il ne s’ingère pas dans les affaires judiciaires, le chef du gouvernement se dit être ‘’gêné’’ de cette situation.

« Il ne faut pas demander une chose et son contraire. En tant que Premier ministre, ni le ministre de la Justice, ni un procureur, ni un avocat, personne du système judiciaire ne vous dira que Kassory m’a appelé et on a parlé de cet angle parce que je suis respectueux de l’indépendance des pouvoirs. Mais, toutes les fois que la justice a fini son travail, le Président de la République est suffisamment magnanime de prendre la décision qu’il faut, même parfois, contre la volonté de gens. Vous avez vu, récemment, les mineurs qui ont été condamnés par la justice, il a pris un décret pour les libérer. La justice est en train de faire son travail, je comprends les cris de cœurs, mais croyez moi nous sommes aussi gênés que vous de voir ces situations. Mais quand la justice dit ‘‘nous sommes en train de faire les instructions, on a des choses sérieuses…’’ encore une fois, je n’en sais absolument rien sur le fond, je ne connais pas. Je les laisse faire leur travail, c’est de ça dont il s’agit », a affirmé le premier ministre Ibrahima Kassory Fofana.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023