Casses des maisons-Alpha Condé tranche : " Tout occupant déguerpi…"

CONAKRY-Alors que la dernière sortie de son Premier ministre sur les opérations de déguerpissement, continue de susciter des vagues de réactions, le Président Alpha Condé a fait une "mise au point" ce jeudi 8 avril 2021, lors du Conseil des ministres.

"Tout occupant déguerpi, titulaire de titre de propriété authentique et valide bénéficiera, de la part de l’Etat, d’une juste et adéquate indemnisation, conformément à la Loi", a réitéré le Président de la République.

Depuis le début de cette campagne controversée de libération des emprises, des milliers de citoyens ont assisté impuissants à la démolition de leurs bâtiments entre Conakry, Coyah et Dubreka. L'opération a été vivement critiquée par l'opposition qui a dénoncé un manque d'humanisme des autorités actuelles. "Même une armée d'occupation ne peut comporter comme ça", fustigeait il y a deux semaines, Cellou Dalein Diallo, le principal opposant d'Alpha Condé.

Ce jeudi 8 avril 2021, le Chef de l’État a rappelé à ses ministres ses directives relatives à la mise en place d’une mission d’investigation autour de ces opérations de déguerpissement en cours à Conakry et dans certaines villes de l’intérieur du pays.

Dans son intervention sur ce sujet sensible, Alpha Condé a clarifié les rôles respectifs des brigades en activité pour la libération des emprises des voies publiques des occupations anarchiques (baraquements ou parties de maisons) et la commission ad hoc dont la mission est de procéder au recensement des bâtiments et domaines publics indument occupés ou cédés.

