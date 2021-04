UBA est bien lancée pour tirer parti de la relance économique en 2021, déclare M. Elumelu

L'institution financière panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, promet à ses nombreux actionnaires et investisseurs des rendements encore plus élevés dans les mois à venir, grâce à la mise en place d’un modèle d'entreprise diversifié qui garantit des performances impressionnantes, même en période d'incertitude, sur l’ensemble de son réseau de représentation géographique.

Le président du conseil d’administration du Groupe UBA, Tony O. Elumelu, qui a formulé cette assurance aux actionnaires lors de la 59e Assemblée générale annuelle au siège de UBA, le jeudi 1er avril 2021, a expliqué que la banque a pris des décisions stratégiques qui renforceront son engagement à devenir le leader du secteur auquel elle aspire au Nigeria, en Afrique et dans le monde.

"Nous avons réalisé des investissements stratégiques dans nos plateformes bancaires et technologiques numériques afin de promouvoir davantage les services bancaires en libre-service. Nous nous sommes également employés à améliorer les capacités de notre personnel en mettant en place plusieurs programmes de développement des capacités en ligne", a ajouté M. Elumelu.

"Nos opérations africaines (hors Nigéria) ont contribué à environ 55 % de nos bénéfices de l'année, ce qui montre que nous sommes véritablement une banque panafricaine."

Il a en outre expliqué que la banque reste déterminée à assurer sa viabilité dans un environnement commercial en constante évolution et à continuer à être un modèle pour les entreprises africaines en faisant découvrir au monde les atouts de l’Afrique. "Le travail que nous avons accompli pour renforcer nos structures de gouvernance à l'échelle du Groupe et pour améliorer nos modèles commerciaux et opérationnels en 2020 dote notre banque des moyens de tirer parti de la reprise et réaliser des gains de parts de marché significatifs sur l’ensemble de nos activités", a-t-il noté.

À la clôture de l'exercice 2020, les bénéfices de UBA ont remarquablement augmenté de 27,7 %, s’établissant à 278,12 millions de USD, contre 217,8 millions de USD enregistrés à la fin de l'exercice 2019, tandis que le bénéfice avant impôt a été impressionnant à hauteur de 322,35 millions de USD, contre 272,01 millions de USD à la fin de l'exercice 2019.

Les bénéfices bruts ont augmenté de 10,8 %, passant à 1,368 milliards de USD, contre 1, 368 milliards de USD enregistrés au cours de la même période de 2019, tandis que le total des actifs a également progressé de 5,6 % pour atteindre le chiffre sans précédent de 18,81 millions de USD pour l'année sous revue.

Le Bénéfice avant taxe de UBA Guinée en 2020 est de 6,477 millions USD, ce qui représente 2,34% du PBT du groupe UBA.

Dans sa tradition habituelle visant à récompenser les actionnaires, la banque a proposé un dividende final de 0,35 kobo pour chaque action ordinaire de 50 kobo, portant le dividende total pour l'année à 0,52 kobo, la banque ayant versé un dividende intérimaire de 0,17 kobo plus tôt dans l'année.

Les actionnaires présents à l'assemblée ont salué la décision de la banque de réinvestir une partie de ses bénéfices dans la consolidation des activités, ajoutant que la période actuelle exige une gestion prudente et efficace des ressources financières pour toutes les entreprises, en particulier celles qui ont un taux d'actionnariat élevé comme UBA.

L'un des actionnaires, Sir Sunny Nwosu, qui a pris la parole lors de l’Assemblée, a félicité le conseil d'administration et la direction de la banque pour avoir poursuivi ses activités malgré la pandémie de Covid-19 et ses effets sur les grandes entreprises.

Tout en recommandant à l’établissement de redoubler d'efforts pour augmenter les dividendes au cours du prochain exercice financier, M. Nwosu a félicité UBA pour avoir veillé à ce que les filiales africaines soient performantes et aient contribuées à hauteur de 55 % aux activités du groupe.

Un autre actionnaire, Nonah Awoh, qui s’est félicite de l'amélioration enregistrée par les filiales de la banque hors du Nigéria, a encouragé la direction à donner aux autres filiales les ressources nécessaires pour les aider à réaliser des performances encore meilleures au cours de l'exercice actuel.

Ayant pris la parole pour répondre aux questions des actionnaires, le directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka, a indiqué que la décision de réduire les dividendes à verser cette année était une mesure conservatrice visant à renforcer davantage l'activité.

Il a déclaré : "En tant qu'institution qui opère depuis 72 ans sans discontinuer, UBA veut continuer à fonctionner de manière optimale. Dans cette optique, nous avons utilisé la plupart de nos fonds pour nous préparer à des défis imprévus. Compte tenu de la trajectoire et de la résilience de notre activité, nous pouvons vous assurer que nous répondrons et dépasserons vos attentes."

Il a poursuivi en déclarant : "Nous avons recalibré notre structure commerciale, de Lagos jusqu’au South-South (une région du Nigeria). Nous l’avons renforcée avec le leadership nécessaire pour atteindre notre objectif. Nous sommes convaincus qu'avec les mesures que nous avons mises en place, notre activité au Nigeria pourra compétir de manière saine avec le reste de l'Afrique ", a déclaré M. Uzoka.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, qui offre des services bancaires à plus de vingt millions de clients, à travers 1 000 agences et points de contact, dans 20 pays d’Afrique. Implantée à New York, Londres et Paris, UBA connecte les populations et les entreprises à travers l'Afrique grâce à des services bancaires aux particuliers, aux commerces et aux entreprises, ainsi que grâce aux paiements, aux transferts d’argent transfrontaliers innovants, au financement du commerce et aux services bancaires connexes.

59ème Assemblée générale annuelle de UBA Plc 1 : g-d : le Directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka et le PCA du Groupe UBA, Tony Elumelu, lors de la 59e assemblée générale annuelle de United Bank for Africa (UBA) Plc, qui s'est tenue à Lagos jeudi.

59ème Assemblée générale annuelle de UBA Plc 2 : g-d : le Directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka, le PCA du Groupe UBA, Tony Elumelu, et le Secrétaire général du Groupe UBA, Bili Odum, lors de la 59e assemblée générale annuelle de United Bank for Africa (UBA) Plc, qui s'est tenue à Lagos jeudi.

59ème Assemblée Générale Annuelle de UBA Plc 3 : g-d : le Directeur général adjoint, Nigeria, Ayoku Liadi ; le Directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka ; le PCA du Groupe UBA, Tony Elumelu, et le Directeur général adjoint de UBA Afrique, Oliver Alawuba, lors de la 59e assemblée générale annuelle de United Bank for Africa (UBA) Plc, qui s'est tenue à Lagos jeudi.

59ème Assemblée Générale Annuelle de UBA Plc 4 : g-d : le Directeur général adjoint, Nigeria, Ayoku Liadi, ; le Directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka ; le PCA du Groupe UBA, Tony Elumelu, et le Directeur général adjoint, UBA Afrique, Oliver Alawuba, lors de la 59e assemblée générale annuelle de United Bank for Africa (UBA) Plc, qui s'est tenue à Lagos jeudi.

59ème Assemblée Générale Annuelle de UBA Plc 5 : g-d : le Directeur général Adjoint, Nigeria, Ayoku Liadi ; les Directeurs Non Exécutifs - Mme Onari Duke et Hajiya Aisha Hassan Baba ; le Directeur Général du Groupe UBA, M. Kennedy Uzoka ; le PCA du Groupe UBA, M. Tony Elumelu ; les Directeurs Non Exécutifs - Erelu Angela Adebayo et Mme Angela Aneke, et le Directeur Général Adjoint, UBA Afrique, M. Oliver Alawuba ; lors de la 59ème Assemblée Générale Annuelle de United Bank for Africa (UBA) Plc, tenue à Lagos jeudi.

59ème Assemblée Générale Annuelle de UBA Plc 6 : g-d : le Directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka, et le PCA du Groupe UBA, Tony Elumelu, et le Secrétaire général du Groupe UBA, Bili Odum, lors de la 59e assemblée générale annuelle de United Bank for Africa (UBA) Plc, qui s'est tenue à Lagos jeudi.

59ème Assemblée générale annuelle de UBA Plc 7 : : de g à d : le Directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka et le PCA du Groupe UBA, Tony Elumelu, lors de la 59e assemblée générale annuelle de United Bank for Africa (UBA) Plc, qui s'est tenue à Lagos jeudi.