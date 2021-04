Naby Keïta et plusieurs de ses coéquipiers victimes d’insultes racistes…

Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané et Naby Keïta ont été insultés sur les réseaux sociaux, suite à la défaite des Reds à Madrid, mardi. Le club anglais dénonce ces abus et va tout mettre en œuvre pour que les coupables soient punis.

La défaite de Liverpool face au Real Madrid (1-3), mardi soir lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, a suscité de nombreuses réactions.

Certains supporters ont fait savoir leur mécontentement quant au contenu footballistique livré par les Reds. D’autres ont déversé leur haine sur trois joueurs: Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané et Naby Keïta.

Mercredi, Liverpool a dénoncé ces insultes racistes dont ont été victimes les trois hommes sur les réseaux sociaux. Et le club a demandé aux différentes plateformes d’agir pour sanctionner plus durement ces comportements.

Le communiqué de Liverpool en français dans le texte: «Une fois de plus, au lendemain d’un match de football, nous évoquons dans la tristesse un odieux abus racial. C’est tout à fait inacceptable et cela doit cesser.

Liverpool condamne toute forme de discrimination et nous continuons à travailler avec nos partenaires par le biais de notre initiative «Red Together» pour faire campagne contre ce phénomène.

En tant que club, nous offrirons à nos joueurs tout le soutien dont ils peuvent avoir besoin. Nous travaillerons également avec les autorités compétentes pour identifier et, si possible, poursuivre les responsables.

Nous savons que cela ne sera pas suffisant tant que les plateformes de médias sociaux et les organismes de réglementation qui les régissent n’auront pas pris les mesures préventives les plus strictes possible.

La situation actuelle ne peut plus durer et il incombe à tous de veiller à ce qu’il en soit autrement.»

Liverpool souhaite poursuivre les coupables

Sous son dernier post Instagram, Trent Alexander-Arnold a découvert des émojis de singe. Des insultes semblables ont été écrites sur les comptes de Sadio Mané et de Naby Keïta.

Liverpool soutient ses joueurs et va tout mettre en œuvre pour que les coupables de ces insultes racistes soient retrouvés et poursuivis. Pour cela, le club a grandement besoin de la collaboration des réseaux sociaux.

Avec 20min.ch